Bologna, a San Siro c’è un tabù lungo dieci anni: l’ultima vittoria porta la firma di Giaccherini

Il Bologna arriva a San Siro in vista della gara contro il Milan con un tabù da sfatare. I rossoblù non vincono nell’impianto meneghino, in versione, rossonera, oramai dai 10 anni. Un digiuno lunghissimo, ma tutto sommato non doloroso.

Di vittorie contro la squadra rossonera, attualmente allenata da Ruben Amorim, ne sono arrivate tutto sommato poche in questi ultimi 10 anni. Tuttavia, lontano dal Meazza di San Siro e dal Dall’Ara di Bologna è arrivato il successo assolutamente più importante della storia recente del club felsineo. L’ultima volta che i rossoblù sono usciti dall’impianto nel capoluogo lombardo correva il 6 gennaio 2016.

L’ultima vittoria a San Siro: la firma di Giaccherini

L’ultimo successo del Bologna in casa del Milan risale all’Epifania nella stagione 2015/16. I rossoblù erano allenati da Roberto Donadoni, mentre sulla panchina opposta c’era un tecnico che sarebbe poi diventato un simbolo del club felsineo: Sinisa Mihajlovic.

A firmare il successo, fu Emanuele Giaccherini la cui voce oggi racconta la Serie A come commentatore tecnico su DAZN. Il gol dell’esterno, che a fine anno avrebbe giocato l’Europeo 2016 in Germania da protagonista, arrivò al minuto 82 con una bella azione di ripartenza, attivata e chiusa dall’ex Juve passando per Taider e l’assist di Mounier.

Il tabellino di quel Milan-Bologna

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Abate, Alex, Mexes, De Sciglio; Honda (dal 65’ Cerci), Montolivo (dal 83’ Kucka), Bertolacci, Bonaventura; Niang (dal 78’ Luiz Adriano), Bacca.

A disposizione: Abbiati, Livieri, Calabria, Zapata, Ely, Antonelli, Poli, De Jong, Mauri. Allenatore: Sinisa Mihajlovic.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Rossettini (dal 70’ Ferrari), Gastaldello, Maietta (dal 45+1’ Oikonomou), Masina; Taider, Diawara (dal 78’ Pulgar), Brighi; Mounier, Destro, Giaccherini.

A disposizione: Da Costa, Stojanovic, Mbaye, Krafth, Zuculini, Donsah, Falco, Mancosu, Acquafresca. Allenatore: Roberto Donadoni.

MARCATORI: 82’ Giaccherini.

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