Verso Sassuolo-Bologna: Grosso ritrova il talismano Pinamonti

Dopo la gara di Europa League contro la Roma, il Bologna non può permettersi di riposarsi un attimo, anzi in campionato deve spingere sull’acceleratore. Domani alle 15, i rossoblù sfideranno il Sassuolo di Grosso in trasferta e sarà un match importantissimo in termini di classifica.

I neroverdi infatti sono al nono posto con un solo punto in meno dei felsinei fermi a 39 punti dopo la sconfitta con il Verona. Occhio anche a Lazio (37) e Udinese (36) che potrebbero far slittare il Bologna al decimo posto.

Sassuolo-Bologna: Grosso può contare su Pinamonti

Nella gara di domani, il tecnico neroverde ritroverà il suo asso nella manica Andrea Pinamonti, che era squalificato contro la Lazio. Pinamonti è pronto dunque a riprendersi l’attacco del Sassuolo concedendo un po’ di riposo a M’Bala Nzola e Luca Moro che potranno servire all’occorrenza.

L’attaccante neroverde è l’uomo in grado di fare la differenza e lo confermano in numeri. Sei i gol stagionali e tre gli assist in 26 presenze di cui 25 da titolare. Senza di lui, il Sassuolo ha preso prima contro il Torino in casa e lunedì scorso contro la Lazio. Un grande vantaggio quindi per la formazione neroverde, un target da non perdere mai di vista per quella rossoblù.

Bologna, occhio anche a Laurientè

Ma per Sassuolo-Bologna i rossoblù dovranno fare attenzione anche ad un altro giocatore: Laurientè. L’esterno francese ha infatti stabilito un record personale, venendo coinvolto in un gol nelle ultime quattro presenze: un record che lo vede indossare la medaglia d’oro tra i 5 top campionati europei.

Da febbraio in poi, solo Federico Dimarco è stato coinvolto in più marcature (sette tra gol e assist) rispetto a Laurientè che ne conta sei. L’ala classe ’98 ha totalizzato cinque gol e sette assist in 28 gare di cui 24 da titolare ed è il terzo miglior marcatore del Sassuolo dopo Berardi e Pinamonti.

Fonte: Massimo Boccucci – Stadio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook