Bologna-Sassuolo: quali Rossoblù vedremo in campo? La probabile formazione

La coppa è archiviata, ed è tempo di guardare avanti. Dopo aver sfiorato il sogno di alzare un altro trofeo nel 2025, i Rossoblù hanno già ricominciato a pensare al futuro, e quello prossimo ha i colori nero e verde. Si riaccendono le luci dell’Dall’Ara domenica pomeriggio: alle 18 sarà tempo di Bologna-Sassuolo. Una gara che per i felsinei è l’occasione dell’immediato riscatto, per lasciarsi immediatamente alle spalle la delusione di inizio settimana e continuare a guardare in alto. Ma quale sarà la probabile formazione del Bologna contro il Sassuolo?

Bologna-Sassuolo, la probabile formazione

Fatica ce n’è, e tanta. Lo si è notato nelle ultime uscite Rossoblù e ne è consapevole anche Vincenzo Italiano. C’è però da stringere i denti e fare di necessità virtù. La probabile formazione Rossoblù in Bologna-Sassuolo parte dalla porta, con il ballottaggio che torna protagonista: Lukasz Skorupski è tornato tra i convocati in Supercoppa, ma a giocare è stato ancora una volta Federico Ravaglia, e su di lui potrebbe puntare ancora una volta Italiano.

La difesa, invece, dovrebbe vedere il ritorno di Zortea a destra, mentre i centrali sono quasi obbligati: Lucumì e Vitik, con De Silvestri pronto nel caso il ceco non sia ancora al 100%. Sulla sinistra, invece, potrebbe rivedersi Lykogiannis. Davanti a loro, in mediana, Moro potrebbe tornare dal primo minuto dopo essere subentrato in finale, e di fianco a lui potrebbe esserci Ferguson, per dare un po’ di respiro a Pobega.

Quale attacco contro il Sassuolo?

È davanti dove, con tutta probabilità, Vincenzo Italiano avrà i dubbi più grossi. Sia per condizione e sia per numeri. Bernardeschi è out, Odgaard se la gioca con Fabbian sulla trequarti e il numero 80 ha chance di spuntarla. Sulla destra, con l’infortunio del 10, Orsolini è praticamente certo del posto, a sinistra invece Rowe può superare Cambiaghi, con Dominguez un po’ indietro e pronto, come in finale, a subentrare sulla destra. Davanti, invece, Castro è apparso appannato: Dallinga può partire titolare, ma occhio a Immobile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook