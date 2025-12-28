Uomini decisivi – Bologna-Sassuolo

Il campionato del Bologna riparte così: sesto posto in classifica, an otto lunghezze dalla vetta occupata dall’Inter. Proprio per questo, la gara interna contro il Sassuolo è un passaggio chiave: fare punti al Dall’Ara è fondamentale per restare agganciati ai primi 5 posti. Ecco chi può aiutare verso questo obiettivo.

Orsolini, il riferimento offensivo

Il primo nome sulla lista torna ad essere quello di Riccardo Orsolini, il principale sbocco offensivo della squadra. Italiano lo cerca costantemente nell’uno contro uno, soprattutto quando il Bologna riesce a isolare la fascia destra. Orsolini è perfetto per questo tipo di situazioni. Inoltre si aggiunge il peso specifico del giocatore: leadership tecnica, responsabilità nei momenti di difficoltà e ruolo da rigorista. Se il Bologna crea occasioni, è molto probabile che passino dai suoi piedi.

Immobile, Bologna-Sassuolo per un gol

Davanti, Ciro Immobile ha una grande occasione per ritrovare il feeling con il gol. Il Bologna di Italiano produce gioco e porta molti palloni negli ultimi sedici metri, e contro una difesa che tende a perdere compattezza sulle seconde palle, l’esperienza e il fiuto di questo centravanti possono essere decisivi.

Immobile non ha bisogno di grande spettacolarità: gli basta farsi trovare nel posto giusto al momento giusto. In una partita che il Bologna dovrebbe controllare territorialmente, Ciro ha tutte le condizioni a suo favore per andare a segno.

Fabbian, l’inserimento giusto?

Occhio anche a Giovanni Fabbian, una delle armi più interessanti nello scacchiere di Italiano in partite come queste. Con Freuler destinato a un impiego graduale e Ferguson più coinvolto nella costruzione, Fabbian avrà libertà di attaccare l’area senza palla. Il classe 2003 ha tempi, fisicità e istinto per sfruttare questo tipo di situazione: non è il nome più scontato, ma può fare la differenza più di quanto si pensi.

Bologna-Sassuolo: le sorprese

Nel corso della ripresa, attenzione a Dallinga, che può diventare pericoloso con una difesa più stanca, e a Dominguez, capace di accendere la partita con una giocata individuale. Soluzioni diverse, ma comunque potenzialmente letali se il match si apre.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook