Bologna-Sassuolo: i convocati di Vincenzo Italiano

Torna il campionato dopo la SuperCoppa Italiana e Vincenzo Italiano vuole recuperare il ruolino di marcia della sua squadra, che oggi occupa la sesta posizione in classifica. Il treno delle big five vede Inter a 33 punti, Milan a 32, Napoli a 31, Roma a 30 e Juve a 29. Essere a 8 punti dalla capolista, dopo quasi il girone di andata, è sicuramente un risultato molto importante, che sancisce lo status di big dei rossoblù.

Per questo è importante fare punti in questa gara interna, Bologna-Sassuolo.

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri:

Franceschelli,

Pessina,

Ravaglia.

In porta si consolida il ruolo del cinno bolognese, mentre Pessina, al momento, rimane il secondo.

Difensori

Casale,

De Silvestri,

Holm,

Lucumi,

Lykogiannis,

Miranda,

Tomasevic,

Vitik,

Zortea.

Eccetto lo squalificato Heggem (a cui è stato comminato il rosso nella gara contro la Juventus), la difesa è al completo, con il recupero di Vitik e Nicolò Casale e l’aggiunta del primavera Tomasevic. E’ molto probabile che giochi Vitik fin dal primo minuto, mentre potrebbe esserci, nel secondo tempo, una chance per De Silvestri. Sulla fascia sinistra dovrebbe riposare Miranda a favore di Lykogiannis.

Centrocampisti:

Fabbian,

Ferguson,

Freuler,

Moro,

Pobega,

Sulemana.

Qui il recupero più importante, quello di Remo Freuler, a cui il Mister concederà un tempo per recuperare il ritmo partita. Possibile l’impiego anche di Sulemana, per dare riposo a Pobega, Moro e Ferguson che sono stati molto utilizzati nelle ultime partite.

l’Attacco di Vincenzo Italiano:

Castro,

Dallinga,

Dominguez,

Immobile,

Odgaard,

Orsolini,

Rowe.

Il reparto d’attacco è il reparto con più assenze: alla spalla di Federico Bernardeschi, si aggiunge l’influenza che ha colpito Nicolò Cambiaghi, che lo costringe a disertare la partita con i neroverdi. Detto ciò, è probabile che Vincenzo Italiano schieri Orsolini, Fabbian, Dominguez (che non è entrato nella finale di Riad), mentre davanti dovrebbe esserci Immobile, che vuole ritornare al feeling con il gol. Nelle ripresa, possibile ingresso di Rowe e Dallinga.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook