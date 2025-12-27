Seguici su

Bologna FC

Bologna-Sassuolo: i convocati di Vincenzo Italiano

Con 28mila spettatori sugli spalti, i rossoblù vogliono i tre punti per rimanere agganciati al treno dei migliori, con due assenza importanti e tre recuperi.

Pubblicato

15 minuti fa

il

L'11 titolare del Bologna FC di Vincenzo Italiano, Bologna-Juventus
L'11 titolare del Bologna FC, Bologna-Juventus (© Bologna FC)

Torna il campionato dopo la SuperCoppa Italiana e Vincenzo Italiano vuole recuperare il ruolino di marcia della sua squadra, che oggi occupa la sesta posizione in classifica. Il treno delle big five vede Inter a 33 punti, Milan a 32, Napoli a 31, Roma a 30 e Juve a 29. Essere a 8 punti dalla capolista, dopo quasi il girone di andata, è sicuramente un risultato molto importante, che sancisce lo status di big dei rossoblù.

Per questo è importante fare punti in questa gara interna, Bologna-Sassuolo.

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

  • Portieri:

Massimo Pessina crediti Bologna Fc 1909

Massimo Pessina crediti Bologna Fc 1909

  • Franceschelli,
  • Pessina,
  • Ravaglia.

In porta si consolida il ruolo del cinno bolognese, mentre Pessina, al momento, rimane il secondo.

  • Difensori

Lorenzo De Silvestri (© Bologna FC 1909)

Lorenzo De Silvestri (© Bologna FC 1909)

  • Casale,
  • De Silvestri,
  • Holm,
  • Lucumi,
  • Lykogiannis,
  • Miranda,
  • Tomasevic,
  • Vitik,
  • Zortea.

Eccetto lo squalificato Heggem (a cui è stato comminato il rosso nella gara contro la Juventus), la difesa è al completo, con il recupero di Vitik e Nicolò Casale e l’aggiunta del primavera Tomasevic. E’ molto probabile che giochi Vitik fin dal primo minuto, mentre potrebbe esserci, nel secondo tempo, una chance per De Silvestri. Sulla fascia sinistra dovrebbe riposare Miranda a favore di Lykogiannis.

  • Centrocampisti:

La commozione di Remo Freuler dopo la vittoria della Coppa Italia (© Bologna FC 1909)

La commozione di Remo Freuler dopo la vittoria della Coppa Italia (© Bologna FC 1909)

  • Fabbian,
  • Ferguson,
  • Freuler,
  • Moro,
  • Pobega,
  • Sulemana.

Qui il recupero più importante, quello di Remo Freuler, a cui il Mister concederà un tempo per recuperare il ritmo partita. Possibile l’impiego anche di Sulemana, per dare riposo a Pobega, Moro e Ferguson che  sono stati molto utilizzati nelle ultime partite.

  • l’Attacco di Vincenzo Italiano:

Ciro Immobile dopo Bologna-OFI Creta finita 4-2 (© Bologna FC 1909) fantacalcio

Ciro Immobile dopo Bologna-OFI Creta finita 4-2 (© Bologna FC 1909) fantacalcio

  • Castro,
  • Dallinga,
  • Dominguez,
  • Immobile,
  • Odgaard,
  • Orsolini,
  • Rowe.

Il reparto d’attacco è il reparto con più assenze: alla spalla di Federico Bernardeschi, si aggiunge l’influenza che ha colpito Nicolò Cambiaghi, che lo costringe a disertare la partita con i neroverdi. Detto ciò, è probabile che Vincenzo Italiano schieri Orsolini, Fabbian, Dominguez (che non è entrato nella finale di Riad), mentre davanti dovrebbe esserci Immobile, che vuole ritornare al feeling con il gol. Nelle ripresa, possibile ingresso di Rowe e Dallinga.

