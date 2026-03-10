La sconfitta interna contro l’Hellas Verona ha lasciato più di qualche interrogativo in casa Bologna. Il 2-1 subito al Dall’Ara ha interrotto un periodo in cui la squadra di Vincenzo Italiano sembrava aver trovato maggiore equilibrio. A fare il punto sul momento rossoblù sono stati due ex protagonisti della storia del club, Gianluca Pagliuca e Giuseppe Anaclerio, intervenuti a Radio Nettuno Bologna Uno.

L’analisi di Gianluca Pagliuca sul momento del Bologna

Pagliuca ha parlato senza giri di parole di una battuta d’arresto inattesa. L’ex portiere ha sottolineato come il Bologna, nelle ultime settimane, avesse accantonato il “calcio champagne” per diventare più pragmatico e attento al risultato. Proprio per questo la sconfitta contro il Verona lo ha sorpreso. Secondo Pagliuca i segnali negativi erano già visibili nel primo tempo e, anche dopo il vantaggio di Rowe, la squadra non è stata capace di gestire la gara. «Una volta trovato il gol pensavo fosse tutto in discesa, invece ho visto un Bologna demoralizzato, mentre il Verona arrivava sempre primo sulla palla».

Lo sguardo si sposta inevitabilmente sull’impegno europeo contro la Roma negli ottavi di Europa League. Per Pagliuca si tratta di una partita decisiva: «Ormai sono tutte partite della vita. Se il Bologna non gioca meglio rischia grosso, ma l’ultima possibilità di Europa passa da lì».

Giuseppe Anaclerio e un giudizio di pancia

Più duro il giudizio di Anaclerio, rimasto sorpreso soprattutto dall’atteggiamento della squadra. L’ex centrocampista si aspettava un Bologna aggressivo e determinato, mentre ha trovato una squadra visibilmente in difficoltà per tutta la partita. «Il Bologna ha combinato una frittata – ha commentato – e il Verona avrebbe potuto anche dilagare».

Anaclerio ha poi sottolineato alcune scelte tattiche che non lo hanno convinto, soffermandosi in particolare sull’utilizzo di Odgaard fuori dal suo ruolo naturale: «Odgaard deve giocare nel suo ruolo, oppure rischi di metterlo in difficoltà e con lui tutta la squadra. Ieri quelli del Verona infilavano da tutte le parti».

Più in generale, l’ex rossoblù ha criticato la prestazione del Bologna e la discontinuità della stagione: «La realtà è che il Bologna ha perso contro l’ultima in classifica e la sconfitta è figlia dei suoi demeriti. Non ho visto atteggiamento, ritmo gara e cattiveria agonistica». E conclude: «Partenza a bomba, poi una crisi clamorosa che è costata parecchi punti. Troppi, troppi sbalzi».

