Bologna sconfitto dall’Aston Villa: un pizzico di sfortuna e troppi errori

Troppi errori e un pizzico di sfortuna. Questa la ricetta che ha portato all’1-3 tra Bologna e Aston Villa nella partita di andata del quarto di finale di Europa League. I Rossoblù colpiscono due legni e si vedono annullare un gol per questione di millimetri. I Villans rispondono riuscendo a sfruttare efficacemente gli errori imperdonabili dei calciatori bolognesi.

Il Bologna domina, l’Aston Villa segna

Nel primo tempo meglio il Bologna: l’hanno riconosciuto tutti, dai giocatori rossoblù all’allenatore avversario passando per mister Italiano. L’Aston Villa si ritira tutto dietro e aspetta: aspetta che il Bologna giochi, aspetta che arrivi il ritorno a Birmingham. E i Rossoblù hanno in mano il pallino del gioco. Pressano, creano, non concedono. Così arriva il gol di Castro, annullato per un fuorigioco millimetrico. E poco dopo il tiro di Ferguson, colpita in pieno la traversa.

Poi qualcosa si rompe. L’andazzo della gara cambia. Allo scadere del primo tempo la papera di Ravaglia regala il primo gol all’Aston Villa. All’inizio della ripresa la gestione sciagurata del pallone di Heggem regala il secondo. E pure la terza rete degli inglesi, a ridosso del triplice fischio, il Bologna la impacchetta per bene per un altro regalo agli avversari su calcio d’angolo.

Un po’ di sfortuna e riserve non all’altezza

Il Bologna paga i suoi errori. E non è la prima volta che accade in questa stagione che i Rossoblù concedano dei gol così. Errori che fanno cedere ogni certezza: il Bologna che fino al primo gol del Villa fa il suo gioco in fiducia viene abbattuto dall’errore di Ravaglia. Da lì la partita cambia. Secondo Daniele Labanti del Corriere di Bologna è anche una questione di rosa.

Una rosa che, arrivati a questo punto della competizione, non è più al livello di Europa League. E quando Italiano è costretto ad attingere alle riserve non accade mai nulla di buono. Oltre a questo, entra in gioco anche un pizzico di sfortuna. Oltre ai due episodi già citati, il Bologna colpisce una seconda volta un legno e a negargli un gol è anche il portiere avversario Martinez che estrae dal cilindro un’intervento prodigioso. Ora il Bologna andrà a Birmingham –come ha detto Ferguson– senza nulla da perdere.

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