Ferguson commenta Bologna-Aston Villa 1-3: «La differenza tra noi e loro è stata nei dettagli»

Lewis Ferguson è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta casalinga del Bologna nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa per 1-3.

Avete giocato sia a tre che a due lì in mezzo. Come è andata la battaglia?

«Sapevamo già che sarebbe stata una bella sfida là in mezzo. Loro sono fortissimi, ma nel primo tempo soprattutto secondo me abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo dominato. Poi prendiamo gol facendo un errore, su angolo. Sapevamo che loro su corner sono forti e mi dispiace perché abbiamo preso gol quando stavamo bene in campo. E poi nel secondo tempo, abbiamo fatto un altro errore e abbiamo spinto fino alla fine. Andremo al Villa Park per vincere. Non abbiamo niente da perdere».

Avete fatto fatica a costruire da dietro. Vi hanno messo in difficoltà?

«Sì, loro non pressano tanto ma fanno un blocco che ci mette in difficoltà. Però, con calma, nel primo tempo abbiamo fatto bene e abbiamo creato una o due opportunità per fare gol, soprattutto io. Però mi dispiace che alla fine abbiamo perso così».

Nel secondo tempo forse avete perso un po’ di equilibrio, con troppa foga. Avete perso tranquillità per via degli errori?

«Noi nel primo tempo abbiamo dominato. Però loro fanno questo blocco che ci mette in difficoltà. A questo livello sono i piccoli dettagli a decidere le partite. Forse è la differenza tra noi e l’Aston Villa».

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