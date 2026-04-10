Bologna-Aston Villa (1-3), il rammarico di Italiano: «Buona partita compromessa dagli errori»

Risultato ingeneroso. Questo 1-3 tra Bologna e Aston Villa ieri al Dall’Ara non racconta bene la partita. Lo sottolinea -come riportato da Massimo Vitali sul Resto del Carlino- mister Italiano: «Loro sono più forti di noi, in campo questo gap non si è visto». Perché il Bologna ha giocato un ottimo primo tempo subendo due colpi pesantissimi a fine primo tempo e inizio della ripresa. Il gol di Rowe che poteva facilitare le cose per i Rossoblù è stato subito seguito dalla tripletta inglese. Italiano ripercorre il film della partita: ecco le sue parole.

Bologna-Aston Villa (1-3): il risultato non dice tutto

Una partita giocata bene dal Bologna, lo riconosce anche l’allenatore avversario e lo sottolinea Vincenzo Italiano: «Siamo rimasti dentro alla partita e non solo nel primo tempo». E così i Rossoblù sono riusciti a mettere in difficoltà una squadra più forte, la favorita per il titolo (lo riconosce Italiano).

«La partita è stata fatta bene dai miei ragazzi -prosegue l’allenatore rossoblù-: quello che avevamo studiato l’abbiamo messo in campo. Se uno guarda ai valori tecnici dell’Aston Villa e giudica quello che siamo stati capaci di fare, e soprattutto come li abbiamo messi in difficoltà, capisce bene il senso della nostra partita. E lo ripeto, abbiamo giocato contro una squadra fortissima, capace di sfruttare le nostre debolezze e con tutte le carte in regola per conquistare il trofeo».

Troppi errori individuali, ora la strada si fa in salita

Da una parte l’orgoglio per la prestazione quindi, dall’altra il rammarico. Rammarico per i due legni colpiti e il fuorigioco millimetrico. Rammarico per gli errori individuali di cui gli avversari hanno saputo approfittare per colpire. Due dei tre gol del Villa arrivano da calcio d’angolo, Italiano li commenta: «Avevamo provato a lungo le palle inattive perché sapevamo che i pericoli potevano arrivare da lì. Ciononostante abbiamo commesso degli errori evitabili».

E sulle occasioni sfumate: «Due legni colpiti, un gol annullato. Onore a loro che hanno vinto ma in campo tutta questa differenza di valori non l’ho vista. Dispiace che sia finita così soprattutto per i nostri tifosi». E anche perché la strada ora si fa in salita: al ritorno a Birmingham servirebbe una vera impresa. Italiano lo sa bene: «Dispiace aver preso il terzo gol che ha compromesso le nostre possibilità di passare il turno. Abbiamo poche chance, ma cercheremo di alimentarle perché ancora nulla è deciso e avete visto nelle gare di Champions che fino all’ultimo può succedere di tutto»

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