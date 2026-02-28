Dall’infortunio al rendimento da leader: Skorupski, Bologna ha di nuovo il suo muro (Stadio)

Dal suo ritorno in campo contro il Celtic post-infortunio, Lukasz Skorupski ha elevato il suo rendimento partita dopo partita con la maglia del Bologna. Nonostante qualche sbavatura, il portiere polacco è tornato protagonista tra i pali rossoblù: con alcune parate decisive nel doppio incontro con il Brann, c’è anche la sua firma nel passaggio agli ottavi di Europa League. «Ho messo alle spalle l’infortunio, mi sento in forma e spero di continuare così», ha detto giovedì nel post-partita. Ora sta bene, e si vede.

Cambio di passo

Il Bologna ha cambiato passo nelle ultime partite, e il merito è soprattutto di Lukasz. Clean-sheet nel doppio impegno contro la formazione norvegese, separati dalla porta inviolata contro l’Udinese. Da quando è tornato, però, si registra anche un quarto episodio: ultimo turno di Phase League, 0-3 contro il Maccabi Tel-Aviv. Inoltre, dopo il Celtic, non ha mai subito più di un gol a partita.

Un rendimento che non sorprende visti i numeri di inizio stagione. Con lui tra i pali, il Bologna ha incassato appena 10 gol in 14 partite; senza Skorupski, le reti subite salgono a 19 in 12 gare, a cui vanno aggiunti i 3 gol di Genova dopo la sua espulsione. Numeri che testimoniano il peso specifico di Lukasz all’interno della rosa guidata da Vincenzo Italiano.

Top di reparto

Un grave errore contro il Celtic, seguito da un altro blackout contro il Genoa, hanno aumentato i dubbi all’interno della tifoseria rossoblù sul possibile rendimento di Skoruspki post-infortunio. Uno stop forzato di 60 giorni può richiedere qualche settimana per recuperare i riflessi, soprattutto per un portiere. Ma con le uscite più che positive realizzate dal Maccabi in poi hanno posto fine alle critiche.

Sicuro, decisivo e leader silenzioso. Con il polacco a guidare la linea difensiva, Italiano guarda fiducioso agli ottavi contro la Roma, l’ex squadra di Skorupski.

