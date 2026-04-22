Bologna, speranza nuovo stadio: Comune e club cercano investitori

Tramontata definitivamente da qualche mese l’idea del restyling del Dall’Ara, Bologna e il Bologna non si arrendono sulla possibilità di avere in città uno stadio all’avanguardia. Il Comune e il club, in queste settimane, hanno attivato i loro canali alla ricerca di investitori.

L’idea dei due soggetti è quella, nonostante il fallimento del progetto restyling, di realizzare nei prossimi anni un’arena tutta nuova. Servono però i soldi per un intervento del genere. E nonostante la portata del progetto è decisamente più facile che si trovino per un impianto totalmente nuovo che per una ristrutturazione.

C’è ottimismo

Secondo quanto riportato da Repubblica, tra Comune di Bologna e club rossoblù c’è ottimismo per riuscire a trovare i finanziamenti giusti. Entrambi sono alla ricerca di qualcuno che aiuti alla realizzazione di un progetto che dovrebbe costare tra i 150 e i 200 milioni di euro.

L’auspicio del Bologna FC è quello di realizzare il nuovo impianto entro 4/5 anni. Altrimenti i tempi diventerebbero davvero lunghissimi, considerando che Joey Saputo c’è già da 11 stagioni e ancora nulla si è risolto. Anzi, il progetto su cui si è lavorato per quasi 10 anni si è arenato definitivamente.

L’area del nuovo stadio

Una volta trovati gli investitori, il club e il Comune dovranno trovare un accordo sull’area che dovrà ospitare il nuovo stadio cittadino. Qui le idee non sono perfettamente in linea tra le parti, ognuno infatti guarda al proprio interesse.

Il Comune di Bologna vorrebbe realizzare lo stadio in una delle aree da riqualificare: Caab, Parco Nord, Ravone, ex Caserma Sani o Scalo San Donato. Il Bologna FC, intimorito dai temp della burocrazia per ottenere l’ok all’avvio dei lavori, lavora sulla ricerca di aree private da acquistare.

Il futuro del Dall’Ara

Una volta trovati gli investitori e l’area, nonché costruito il nuovo impianto, al Comune resterà il problema del vecchio Dall’Ara. Un problema “monumentale”, perché il Renato Dall’Ara di Bologna è e resterà un monumento tutelato.

L’idea che va per la maggiore è quella della realizzazione di uno studentato con un parco sportivo. Ma con la tutela architettonica che pende sulla struttura serviranno risorse enormi per arrivare alla conclusione di un’idea tanto utile quanto importante.

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