Restyling Dall’Ara, cala il sipario: il Comune staccherà la spina. La situazione

Non è un segreto, il restyling, la ristrutturazione, l’ammodernamento, chiamatelo come volete, del Dall’Ara è ormai da tempo a un punto morto. Fermo. Bloccato. Vittima di una crisi internazionale che ha fatto danni quasi irreparabili all’economia facendo lievitare i prezzi e svuotando le tasche.

L’edilizia, poi, ha pagato conseguenze tragiche. Con i prezzi delle materie prime che hanno preso il volo nel giro di pochi anni. Una conseguenza che ha colpito anche il progetto del Bologna e del Comune di Bologna di intervenire sul mai troppo vecchio Stadio Dall’Ara con i costi che sono lievitati da 150 a oltre 200 milioni di euro.

Progetto bloccato

Non è certamente un segreto che la situazione abbia imboccato da tempo un binario morto. Lo ha detto chiaramente Claudio Fenucci, in occasione della commemorazione di Arpad Weisz: «Il progetto è fermo. Mancano i fondi per colmare il gap creato dall’aumento dei costi. E il club non può impegnarsi ulteriormente per uno stadio che non sarà nemmeno di proprietà».

E così, la situazione è cristallizzata ormai, forse da anni. Il Bologna attende che qualcuno intervenga, lo ha detto sempre l’amministratore delegato Fenucci: «Se qualcuno vorrà contribuire all’investimento, visto il ruolo del Bologna nel tessuto economico della città, noi siamo pronti». Un appello a pubblico e privato per provare a colmare quella mancanza di quasi 90 milioni tra il costo del progetto per covid e post covid. Per ora non accolto da nessuno.

Comune pronto a staccare la spina

E siccome l’appello non sembra essere stato raccolto da nessuno, il Comune di Bologna è pronto a revocare il suo finanziamento. L’amministrazione con una delibera che potrebbe arrivare nelle prossime settimane dovrebbe ridestinare altrove i 40 milioni già stanziati. E attualmente bloccati.

Una decisione inevitabile perché 40 milioni sono risorse importanti che verranno spostate su altri lavori pubblici. Almeno questo è quello di cui si discute nelle stanze di Palazzo D’Accursio. Il Comune dichiarerà improcedibili tutte le precedenti delibere e libererà quei fondi. Ovviamente, l’amministrazione lascerà una porticina aperta a un nuovo finanziamento. Ma visto lo standby quasi definitivo per l’attuale progetto del restyling del Dall’Ara, le sue risorse le userà per altre lavori in città.

Fonte: Corriere di Bologna

