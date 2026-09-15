Bologna, Tedesco verso l’esonero: la prima scelta è Palladino

Una giornata di decisioni in casa Bologna. Un Bologna arrivato, evidentemente, ad un punto di non ritorno: dopo le notizie di oggi, l’esonero di Domenico Tedesco sembra sempre più probabile. Nelle ultime ore, dopo il summit mattutino, ha preso quota quasi definitivamente tra le mura di Casteldebole la separazione dopo soli tre mesi con il nuovo tecnico. I Rossoblù, come sostituto, virano forte su Raffaele Palladino.

Bologna, l’esonero di Tedesco sempre più probabile

La voce delle notizie odierne, proprio come questa, è quella di Fabrizio Romano, massimo esperto del calciomercato. Il Bologna, secondo Romano, sta procedendo verso l’esonero di Domenico Tedesco, dopo un avvio fatto da un punto in quattro partite. A confermarlo è anche Sky Sport: le strade di Domenico Tedesco e il Bologna stanno per separarsi definitivamente.

🚨🔴🔵 Bologna have decided to sack the manager Domenico Tedesco with immediate effect. pic.twitter.com/q1fqZjFbWf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

Tutto è precipitato, se così si vuol dire, nelle ultime ore: questa mattina c’è stato un incontro tra l’allenatore e la dirigenza felsinea. Un incontro che ha portato alla luce i dubbi, probabilmente troppi, di un matrimonio che sta andando verso una conclusione improvvisa e decisamente anticipata: un progetto naufragato ancor prima di partire.

Palladino in pole per la panchina

Sempre Fabrizio Romano e sempre Sky Sport danno un’ulteriore notizia riguardo il Bologna e l’esonero praticamente fatto di Domenico Tedesco. E cioè quella del suo successore: Raffaele Palladino. Cercato negli stessi giorni della chiusura della trattativa con lo stesso Tedesco, ad inizio estate, ora l’ex allenatore di Fiorentina e Atalanta sembra essere il candidato unico per la panchina Rossoblù: anche per lui si attende la chiusura nelle prossime ore. Un ribaltone più che inaspettato sotto le Due Torri.

🚨🔴🔵 Bologna have agreed to appoint Raffaele Palladino as new head coach.



Deal in place with Italian manager who’s gonna return to action after Atalanta and Fiorentina chapters. pic.twitter.com/AxPwnsC8Kz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

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