Bologna, Tedesco a rischio: la società sta valutando

Il Bologna riflette, e questa volta al centro delle valutazioni della società c’è Domenico Tedesco. A poco più di un mese dall’inizio del campionato, la posizione dell’allenatore rossoblù è diventata meno solida: Matteo Moretto e Fabrizio Romano hanno riferito che il club sta valutando il futuro del tecnico, con riflessioni in corso sulla sua permanenza sulla panchina rossoblù.

Tedesco e i risultati ottenuti finora col Bologna

Una situazione che arriva dopo un avvio di campionato complicato. In quattro giornate il Bologna non ha ancora conquistato una vittoria: tre sconfitte contro Lazio, Atalanta e Napoli e il pareggio interno per 2-2 contro il Sassuolo. Un bilancio negativo, anche se i numeri raccontano solo una parte della storia.

Le tre partite perse sono infatti terminate tutte con il minimo scarto, 1-0. Il Bologna non è mai stato travolto dagli avversari, ma allo stesso tempo non ha ancora dato la sensazione di essere una squadra pienamente costruita. Ed è proprio questo uno degli aspetti che pesa nelle valutazioni della società.

Il dubbio va oltre i risultati

Il tema non riguarda solo i punti conquistati. Dopo quattro giornate, il Bologna fatica ancora a mostrare un’identità precisa, una direzione tattica riconoscibile nei diversi momenti della partita.

Bologna, a rischio la posizione di Domenico Tedesco. Riflessioni in corso da parte della società. https://t.co/UbwvRgvlq6 — Matteo Moretto (@MatteMoretto) September 15, 2026

Tedesco ha dovuto lavorare con una rosa profondamente cambiata rispetto alla scorsa stagione. Le partenze di giocatori importanti hanno modificato gli equilibri, rendendo comprensibile la necessità di un periodo di adattamento. Ma questo non giustifica il fatto che il campo, finora, non abbia ancora restituito una squadra che sappia trasmettere con chiarezza le proprie idee.

Tedesco-Bologna: cosa può succedere?

È su questo che la società, probabilmente, si sta interrogando: quanto tempo concedere al nuovo allenatore per trovare la soluzione e quanto, invece, siano già significativi i segnali arrivati dalle prime quattro giornate.

Le valutazioni delle ultime ore porteranno Tedesco sotto osservazione nella sfida contro il Torino, un appuntamento possibilmente decisivo per il suo futuro. Un’eventuale decisione potrebbe però arrivare successivamente: la pausa per le nazionali offrirà infatti circa tre settimane di tempo per riflettere e lavorare con maggiore tranquillità a Casteldebole.

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