Bologna, Tedesco in bilico: è il peggior inizio dal 2018, col Torino si gioca tutto

Giornate tese per Domenico Tedesco, il cui ruolo di allenatore del Bologna resta appeso all’ultima partita di campionato prima della sosta nazionali. Un inizio come questo in Serie A non si vedeva dal 2018: mai ci furono partenze peggiori nell’era di Saputo. Considerazioni preoccupanti che mettono a rischio il futuro dell’allenatore sulla panchina rossoblù. Ecco perché la sfida contro il Torino sarà cruciale.

Bologna, una partenza così non si vedeva dal 2018

Per ritrovare un solo punto in quattro giornate bisogna tornare indietro di ben otto anni, quando il Presidente scelse Inzaghi per ripartire dopo una chiusura negativa con Donadoni. Sconfitto alla prima giornata di campionato contro la Spal, quel Bologna perse anche contro Frosinone e Inter. Zero gol segnati, trend che proseguì anche nella quarta uscita stagionale al Ferraris contro il Genoa, dove i rossoblù uscirono ancora sconfitti.

Una scia disastrosa per il Bologna, interrotta dalla vittoria casalinga contro la Roma, proprio come spera di fare Domenico Tedesco sabato contro il Torino. Come scrive Davide Centonze su Stadio, parlare di zona rossa della classifica e salvezza è decisamente prematuro. Tuttavia, i numeri di oggi riportano la mente a quel Bologna da metà classifica inoltrata.

Domenico Tedesco: rischio esonero concreto col Bologna

Analizzando una partita alla volta, quella di Napoli è stata senza dubbio la peggiore. Sono mancate idee e personalità, al punto da portare la società a considerare l’opzione dell’esonero dell’allenatore. Nelle ultime ore, infatti, la posizione di Domenico Tedesco sulla panchina del Bologna appare precaria. La gara contro il Torino sarà decisiva (fonte: Pedullà).

L’unica strada percorribile per proseguire assieme è quella della vittoria. Anche Italiano si sbloccò alla quinta giornata, ma le prime uscite avevano aiutato ad accumulare un bottino iniziale di tre punti. Lo stesso fu per Motta, che iniziò la sua scalata con i colori rossoblù solo dopo tre ko e un pareggio.

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