Oggi c’è una statistica di Sofascore che ci può aiutare a capire meglio alcune dinamiche di campo che riguardano il Bologna: per segnare un gol, alla squadra rossoblù, servono in media 10.49 tiri. Una cifra che colloca i rossoblù a metà della classifica di Serie A 2025/2026, lontani dall’efficacia di Napoli e Inter, e che trova una conferma evidente nella sconfitta interna contro la Lazio.

I tiri del Bologna contro la Lazio: un paradosso

Il 2-0 finale per i biancocelesti è solo il risultato della partita. Il resto lo spiegano anche i numeri: il Bologna ha tirato di più (15 conclusioni contro 9), ha costruito di più dentro l’area (10 tiri contro 5) e ha anche colpito un palo. Eppure non ha segnato. La Lazio, invece, è stata più concreta, più precisa, semplicemente più efficace.

Il nodo sta tutto qui. Dei 15 tiri rossoblù, soltanto 4 hanno centrato lo specchio della porta, mentre ben 9 sono terminati fuori. Una produzione offensiva importante, ma spesso imprecisa o poco lucida negli ultimi metri. È la differenza tra creare e far male, tra arrivare al tiro e trasformarlo in gol.

Invertire la strada

Non è un caso isolato per la squadra di Italiano, ma anzi, in questo ultimo periodo sta diventando anche tendenza. Il dato stagionale sui tiri per gol suggerisce che il Bologna costruisce tanto, ma raccoglie meno di quanto potrebbe. Squadre con numeri simili o inferiori per volume offensivo riescono ad essere più incisive, segno che la questione riguarda soprattutto qualità delle conclusioni e freddezza sotto porta.

La partita con la Lazio è un esempio oggi per raccontare una questione sempre più radicata: dominio territoriale a tratti, occasioni costruite, ma nessuna concretizzata. Al contrario, gli avversari hanno sfruttato meglio le opportunità, indirizzando il risultato verso il proprio bottino.

Per il Bologna, allora, la sfida non è aumentare i tiri, ma migliorarli, ricordandosi che non basta tirare tanto, ma devi avere la testa per farlo nel modo giusto.

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