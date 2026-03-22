LIVE – Bologna-Lazio: Le formazioni ufficiali

Da Roma a…Roma, sponda Lazio questa volta. Dopo la gioia di giovedì sera, dove all’Olimpico i Rossoblù sono usciti vincenti nell’ottavo di finale contro i giallorossi, è arrivato il momento dell’ultimo impegno di campioanto prima della sosta per le nazionali. Un remake di un altro ottavo di finale, quello di Coppa Italia, dove furono proprio gli ospiti odierni ad espugnare il Dall’Ara. È tempo di Bologna-Lazio: qui la cronaca LIVE del match valido per la 30esima giornata di campionato.

Tabellino

Bologna: Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano

Lazio: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

Reti:

Ammoniti:

Espulsi: –

Arbitro: Feliciani

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook