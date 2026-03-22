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LIVE – Bologna-Lazio: Le formazioni ufficiali

La cronaca di Bologna-Lazio, gara valida per la 30esima giornata di Serie A: le scelte ufficiali di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri

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10 secondi fa

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Riccardo Orsolini con la maglia del Bologna stagione 2025/2026
Riccardo Orsolini (© Damiano Fiorentini)

Da Roma a…Roma, sponda Lazio questa volta. Dopo la gioia di giovedì sera, dove all’Olimpico i Rossoblù sono usciti vincenti nell’ottavo di finale contro i giallorossi, è arrivato il momento dell’ultimo impegno di campioanto prima della sosta per le nazionali. Un remake di un altro ottavo di finale, quello di Coppa Italia, dove furono proprio gli ospiti odierni ad espugnare il Dall’Ara. È tempo di Bologna-Lazio: qui la cronaca LIVE del match valido per la 30esima giornata di campionato.

Tabellino

Bologna: Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano

Lazio: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri

Reti: 

Ammoniti: 

Espulsi:

Arbitro: Feliciani

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