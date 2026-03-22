Bologna FC
LIVE – Bologna-Lazio: Le formazioni ufficiali
La cronaca di Bologna-Lazio, gara valida per la 30esima giornata di Serie A: le scelte ufficiali di Vincenzo Italiano e Maurizio Sarri
Da Roma a…Roma, sponda Lazio questa volta. Dopo la gioia di giovedì sera, dove all’Olimpico i Rossoblù sono usciti vincenti nell’ottavo di finale contro i giallorossi, è arrivato il momento dell’ultimo impegno di campioanto prima della sosta per le nazionali. Un remake di un altro ottavo di finale, quello di Coppa Italia, dove furono proprio gli ospiti odierni ad espugnare il Dall’Ara. È tempo di Bologna-Lazio: qui la cronaca LIVE del match valido per la 30esima giornata di campionato.
Tabellino
Bologna: Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano
Lazio: Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. All. Sarri
Reti:
Ammoniti:
Espulsi: –
Arbitro: Feliciani
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