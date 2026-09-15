Bologna-Torino, dove vedere la partita in diretta tv, probabili formazioni

Dopo la sconfitta rimediata al Maradona contro il Napoli, il Bologna torna in campo al Dall’Ara. Sabato 19 settembre, alle 15, i rossoblù ospiteranno il Torino nella quinta giornata di Serie A. Una sfida importante per la squadra di Domenico Tedesco, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Contro il Napoli è arrivato un ko di misura, con la rete di Lobotka nella ripresa a decidere una partita in cui il Bologna ha comunque mostrato alcuni segnali di crescita. Al Dall’Ara, però, servirà qualcosa in più per invertire la rotta e conquistare i primi tre punti del campionato.

Di fronte ci sarà un Torino reduce a sua volta da una sconfitta. I granata hanno perso 2-0 contro la Roma nella gara disputata lunedì sera e arrivano dunque al Dall’Ara con tre punti raccolti nelle prime quattro giornate.

Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Bologna e Torino.

Bologna-Torino: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 5ª giornata;

Partita: Bologna-Torino;

Data: sabato 19 settembre 2026;

Orario: 15:00;

Luogo: Stadio Renato Dall’Ara, Bologna;

Canale TV: DAZN;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Amondarain, Ferguson; Bernardeschi, Moro, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Domenico Tedesco.

TORINO (5-3-2): Perri; Belghali, Cömert, Coco, Comuzzo, Fortini; Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis; Vlasic, Simeone. Allenatore: Ignazio Abate.

Le scelte sono ancora in evoluzione e andranno valutate soprattutto alla luce delle condizioni degli indisponibili. Nel Bologna restano da monitorare Dovbyk e Zortea, mentre Orsolini ed El Azzouzi sono ancora ai box. Anche Tedesco attende novità sul ricorso contro la squalifica che gli ha impedito di essere in panchina a Napoli.

Il momento di Bologna e Torino

Il Bologna arriva alla sfida del Dall’Ara ancora senza vittorie in campionato. Dopo il ko contro la Lazio e quello sul campo dell’Atalanta, i rossoblù avevano trovato il primo punto della stagione contro il Sassuolo, pareggiando 2-2, prima della nuova sconfitta contro il Napoli. Al Maradona la squadra ha tenuto testa agli uomini di Allegri per buona parte dell’incontro, ma il gol di Lobotka al 66’ ha condannato i rossoblù al terzo ko nelle prime quattro giornate.

Ora il ritorno al Dall’Ara rappresenta una possibilità importante per cambiare passo. La gara contro il Torino sarà infatti l’ultima prima della lunga sosta del campionato e, per questo motivo, può assumere un peso ancora maggiore per Tedesco e i suoi giocatori.

Il tecnico rossoblù resta inoltre in attesa dell’esito del ricorso presentato dal Bologna contro le due giornate di squalifica. Dopo aver saltato la trasferta di Napoli, Tedesco spera di poter tornare regolarmente in panchina proprio contro il Torino. La decisione è attesa nei prossimi giorni.

Dall’altra parte ci sarà un Torino che ha raccolto tre punti nelle prime quattro giornate. La squadra granata ha iniziato il campionato con la sconfitta interna contro il Milan, ha perso 2-1 sul campo del Sassuolo, ha trovato il successo esterno contro la Fiorentina e infine è caduta contro la Roma.

La sfida del Dall’Ara mette dunque di fronte due squadre che hanno bisogno di una svolta. Il Bologna cerca il primo successo stagionale davanti al proprio pubblico, mentre il Torino vuole riscattare immediatamente il ko contro la Roma. Per entrambe, i novanta minuti di sabato possono rappresentare un appuntamento importante prima della sosta.

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