Olimpico off-limits per Bologna: la trasferta rossoblù è un miraggio (Corriere di Bologna)

La trasferta di Roma, attesa da molti tifosi rossoblù come una delle sfide più affascinanti, si trasforma in un percorso ad ostacoli. La Lazio ha infatti annunciato che la vendita dei biglietti per il settore ospiti sarà vietata ai residenti nella provincia di Bologna. Una misura drastica che di fatto riduce al minimo la presenza dei sostenitori rossoblù all’Olimpico.

Vendita dei biglietti limitata: divieto per i tifosi residenti a Bologna

Il provvedimento stabilisce che soltanto i tifosi non residenti nella provincia di Bologna potranno acquistare i tagliandi per la gara contro la Lazio. A complicare ulteriormente la situazione è il divieto assoluto di cambio nominativo, che impedisce qualsiasi forma di cessione dei biglietti. Una chiusura totale, dunque, che nella pratica equivale a una trasferta quasi completamente vietata per la maggior parte della tifoseria rossoblù.

Le autorità hanno scelto di adottare una linea particolarmente rigida alla luce degli episodi avvenuti nel post-partita di Udine. L’Osservatorio aveva già chiesto al Casms una valutazione approfondita sui futuri spostamenti dei tifosi, e la gara dell’Olimpico ne è la prima conseguenza.

Bologna, a rischio anche la trasferta di Milano contro l’Inter

Infatti, il clima non risulta essere dei migliori nemmeno per l’anno nuovo: anche la partita del 4 gennaio a San Siro contro l’Inter rientra tra quelle considerate “a rischio” dalle autorità competenti. Una decisione definitiva non è stata ancora presa, ma le premesse non sono incoraggianti. Qualora arrivasse un altro divieto, molti sostenitori rossoblù si ritroverebbero esclusi da una delle trasferte più partecipate dell’anno.

Europa League e Supercoppa: nessuna restrizione

L’unica nota positiva riguarda gli impegni internazionali del club. Le trasferte di Europa League a Vigo e quella di Supercoppa a Riad, almeno per ora, non presentano criticità e dovrebbero svolgersi regolarmente. Una boccata d’ossigeno per chi desidera seguire la squadra fuori dai confini italiani.

Fonte: Corriere di Bologna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook