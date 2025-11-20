Bologna, tu vuò fà l’americano

Sono sei i rossoblù ad aver staccato il pass per il Mondiale 2026 targato USA, mentre altri cinque sono in attesa di scoprire che cosa ha in serbo il destino per loro. E se la sorte lo vorrà, alcuni di loro dovranno rassegnarsi all’idea di incrociare un compagno di squadra nel girone dei play-off.

I rossoblù tornati a Casteldebole con un biglietto di sola andata verso il continente americano sono Lewis Ferguson, Remo Freuler, Jhon Lucumi, Torbjorn Heggem, Nikola Moro e Ibrahim Sulemana.

Il Bologna al Mondiale 2026

Il primo ha contributo alla qualificazione della sua Scozia in una partita da non credere: è la rovesciata di McTominay ad aprire le danze della gara, terminata 4-2 sulla Danimarca. Agli avversari sarebbe bastato un pareggio per assicurarsi il primo posto, ma Ferguson e compagni gliel’hanno scalzato senza pietà.

Meno, a tratti nessuna, difficoltà per Heggem: il 4-1 della Norvegia sull’Italia a San Siro ha sentenziato i play-off per Riccardo Orsolini e compagni. Poche insidie anche per la Croazia, che ha trionfato per 3-1 sulle Isole Far Oer e ha garantito a Nikola Moro un viaggio in USA (nonostante sia rimasto in panchina in questa ultima gara).

Chi non ha potuto nemmeno sedersi in panchina è Remo Freuler, pilastro della sua Svizzera, che contro Emil Holm e compagni ha portato a casa un netto 4-1 firmato anche Dan Ndoye. Uscendo dal continente europeo troviamo Jhon Lucumi, arrivato alla pari con il Brasile, e Ibrahim Sulemana, che con il Ghana si è posizionato a +6 dall’inseguitrice Madagascar.

Oggi il sorteggio: chi strapperà un pass per il Mondiale?

Oggi si decideranno le sorti di chi ancora il biglietto di sola andata per gli USA non ce l’ha: Riccardo Orsolini (e Nicolò Cambiaghi), Emil Holm, Lukasz Skorupski e Martin Vitik. Cosa avrà in serbo per loro il destino? Tra le possibilità c’è quella che la Svezia possa incrociarsi con Polonia o Cechia.

(Fonte: Sebastiano Moretto, Stadio)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook