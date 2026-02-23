Dalla doppietta alla panchina: Pobega ritrova l’Udinese

Udinese-Bologna è stata la partita di Tommaso Pobega. Al Bluenergy Stadium, l’ex Milan inserisce per la prima volta in stagione il suo nome nel tabellino: non una, ma ben due volte. Adesso, la squadra guidata da Vincenzo Italiano ritrova i bianconeri, ma il momento delle due squadre è cambiato. Per ritrovare la vittoria casalinga in campionato – appuntamento a cui i rossoblù mancano dal 9 novembre – l’allenatore rossoblù potrebbe fare affidamento proprio su Pobega.

Nell’ultima uscita contro il Parma, il classe 1999 è uscito anzitempo a causa di un’espulsione e oggi è chiamato a invertire il suo rendimento recente. Infatti, dopo la doppietta di Udine, ha trovato la via della rete soltanto contro il Maccabi in Europa League, collezionando anche un’ammonizione e un’espulsione contro la squadra di Cuesta. Non può sbagliare anche il prossimo appuntamento.

Bologna-Udinese, Pobega titolare

Contro l’Udinese, Italiano potrebbe riproporre il 4-3-3 disegnato in Norvegia contro il Brann. A centrocampo, però si prospettano due modifiche. Freuler rimane il candidato principale in regia, mentre Ferguson e Moro vanno verso la panchina nella 26ª giornata. Al loro posto, infatti, vanno verso la maglia da titolare Odgaard e Pobega. Inserimenti, presenza fisica e la capacità di occupare l’area avversaria. Queste sono le caratteristiche su cui farà affidamento l’allenatore di Karlsruhe per infrangere il blocco difensivo avversario. Nella gara d’andata non fu difficile trovare il grimaldello per scardinare la difesa dell’Udinese. Vedremo se ci riuscirà stasera.

Più bassi che alti

Nelle ultime settimane Tommaso ha vissuto più bassi che alti, faticando a ritrovare ritmo e fiducia. Dopo le due gioie regalate ai suoi tifosi lo scorso 22 novembre, l’italiano è scomparso dai radar. La poca continuità di rendimento non ha sicuramente favorito una crescita di rendimento: gli unici echi sono rappresentati dall’assist a Verona per Castro e il gol in Phase League. Ma l’espulsione contro il Parma ha fatto dimenticare tutto ai suoi tifosi.

Quella di stasera rischia di essere una notte decisiva per Pobega: Italiano lo rilancia, e la risposta non può essere timida se vuole riprendersi la luce dei riflettori e cambiare davvero il finale di stagione.

