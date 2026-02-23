Verso Bologna-Udinese – Castro o Dallinga? Questo è il dilemma (Stadio)

Stasera alle 20:45 il Bologna torna a calcare il campo del Dall’Ara nel posticipo del ventiseiesimo turno di Serie A: sotto le Due Torri è attesa l’Udinese di Kosta Runjaic, che tenterà di ribaltare lo 0-3 incassato all’andata (nonché ultima schiacciante vittoria dei rossoblù in campionato prima del “crollo”). Vincenzo Italiano dovrà trovare la formazione più adatta per tornare a vincere davanti al proprio pubblico, conquistando allo stesso tempo una vittoria fondamentale per la classifica (una vittoria che in Serie A manca addirittura dal 9 novembre).

Bologna-Udinese, Castro o Dallinga dal primo minuto? L’argentino è in forma ma Italiano potrebbe tentare il turnover

Chi scenderà in campo con la maglia da titolare questa sera? Il maggior dilemma riguarda colui che guiderà l’attacco dei rossoblù verso la porta bianconera. Le statistiche danno per favorito Santi Castro, che appare in grande forma: l’argentino è andato in gol per due partite consecutive, ovvero nell’1-2 di Torino ottenuto nell’ultima giornata di campionato e nello 0-1 conquistato contro il Brann nel primo round dei playoff di Europa League. Con la rete di Bergen, il Toto è arrivato a quota 10 centri stagionali tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

È per questo che mister Italiano potrebbe anche scegliere di tenere a riposo Santi, che è stato particolarmente decisivo per il Bologna in questo periodo complicato. Giovedì sera, infatti, gli emiliani torneranno subito in campo per sfidare i norvegesi nei playoff di ritorno. Vista l’importanza del match, con la squadra a un soffio dal passaggio del turno nella seconda competizione continentale per importanza, la maglia da titolare in Bologna-Udinese di questa sera potrebbe quindi andare a Thijs Dallinga.

Il bilancio dell’olandese è di 4 assist e 4 reti in tutte le competizioni dall’inizio della stagione. La cosa interessante è che 3 di queste sono arrivate proprio in Europa League, facendo dell’ex Tolosa uno dei giocatori rossoblù più incisivi in questa competizione. Se Italiano sceglierà di risparmiarlo contro l’Udinese proprio per dargli la possibilità di scendere in campo giovedì contro il Brann, lo scopriremo solo stasera. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

