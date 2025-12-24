Bologna, un 2025 da stakanovista: i numeri (Il Resto del Carlino)

Nemmeno il tempo di tronare dall’Arabia Saudita (con due ore di ritardo rispetto all’orario previsto dal volo) che il Bologna deve già tornare in campo. Nel mirino dei rossoblù c’è l’impegno post natalizio della 17^ giornata di campionato di Serie A al Dall’Ara domenica 28 dicembre contro il Sassuolo.

La squadra rossoblù sarà impegnata in un altro derby emiliano dopo quello col Parma per l’ultimo appuntamento del 2025. Un anno solare storico che si chiude con una sconfitta in finale di Supercoppa Italiana, ma che aveva visto il Bologna volare per lunghissimi tratti. E non solo, vincere un trofeo (la Coppa Italia) dopo 51 anni.

Bologna-Sassuolo, la 52^ del 2025

Quella di domenica non sarà semplicemente l’ultima partita del 2025. Per il Bologna sarà la 52^ partita giocata nell’anno solare. Un’enormità se si considerano anche i mesi d’interruzione estiva. Insomma, un calendario folle da veri stakanovisti.

Un calendario su cui il Bologna, come tutte le squadre che giocano le competizioni europee, non ha alcun controllo. Si gioca sostanzialmente ogni 72 ore. Servono grande lucidità e freschezza per interpretate al meglio lo spartito di mister Italiano e spesso questa lucidità viene decisamente a mancare. Proprio come in queste settimane in cui sono arrivate sconfitte senza appello e delusioni dure da digerire.

Heggem e Lucumí, difensori stakanovisti

Torbjorn Heggem e Jhon Lucumí sono emblemi di questo momento storico della stagione che sta vivendo la squadra di mister Italiano. Per il norvegese quella di domenica tra West Bromwich Albion, Bologna e Nazionale sarà la 50^ gara dell’anno solare. Per il colombiano, addirittura, sarà 51^ tra Bologna e Colombia.

Numeri esorbitanti che fanno da cornice a un momento di forma fisica complicata. Le assenze di Vitik e Casale pesano. E proprio per questo sarebbe necessario un intervento sul mercato, a ricoprire le lacune dei ricorrenti infortuni del reparto difensivo.

Fonte: Massimo Vitali, Il Resto del Carlino

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook