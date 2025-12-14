Un fuoricampo per battere la Juventus

Ventisei anni dopo il Bologna ci prova ancora, la Juventus non cade al Dall’Ara dal novembre del 1998 ma i ragazzi di Italiano vogliono sfatare il tabù davanti ad un stadio ormai prossimo al Sold Out. Tra le armi felsinee una in particolare richiama quella squadra guidata da Mazzone che vantava tra le sue fila due nordici: Ingesson e Anderson loro Svedesi mentre ora c’è un Danese, Odgaard, che può colpire duro la vecchia signora.

Un inizio da goleador

Jens ha sempre avuto il gol tra le sue corde, ma senza essere mai stato un gran goleador nonostante giocasse come attaccante. La sua miglior stagione a livello realizzativo risale al 22/23 quando in maglia AZ segnò 12 reti tra campionato e coppe. Ora questo record personale si può battere, sono già 5 le reti segnate da inizio campionato ad oggi (6 in totale quelle dell’anno scorso) nonostante Italiano gli abbia reinventato un ruolo da trequartista.

Tre in campionato e due in Europaleague, al momento Odgaard ha diviso così le sue reti che arrivano principalmente in trasferta. Il danese non segna sul verde del Dall’Ara dal 5 ottobre e quale miglior occasione per segnare nuovamente uno dei suoi “fuoricampo” davanti al popolo rossoblù. Al momento solo Orsolini segna più di Jens, con la differenza che il numero 7 ha anche i rigori a sua disposizione per rimpolpare il conto.

Colpire una big

Quel che manca al danese classe ’99 è un gol contro una delle big del nostro campionato. La Juventus del suo ex tecnico Spalletti sarebbe la “preda” più gradita anche dai tifosi rossoblù. I due si incontrarono nel 2017 quando Jens fece molto bene con la primavera dell’Inter e venne aggregato per il ritiro alla prima squadra. A rovinare quello che non possiamo sapere quale percorso sarebbe stato un infortunio. A posteriori però il destino ha sorriso il Bologna che si può godere ora un giocatore di altissimo livello pronto a colpire in una partita mai banale.

