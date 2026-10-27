Under 18, sei risultati utili e seconda vittoria consecutiva

L’Under 18 del Bologna continua a raccogliere risultati e conferma il buon lavoro svolto da Della Rocca e dal suo staff. La formazione rossoblù si sta ritagliando un ruolo da protagonista nel proprio campionato e, dopo le ultime prestazioni, può guardare con fiducia al prosieguo della stagione. L’ultima conferma è arrivata domenica, con il successo per 3-1 sul campo del Verona.

Verona-Bologna, la vittoria prende forma nella ripresa

Dopo un primo tempo senza reti, la partita si è sbloccata al 55’, quando Luongo ha portato avanti i rossoblù. Appena due minuti più tardi è arrivato anche il raddoppio firmato da Baldini, già protagonista con una rete nel campionato Under 20. Una doppietta ravvicinata che ha cambiato l’andamento della gara, mettendo il Bologna nelle condizioni di gestire il vantaggio.

Il Verona, però, non si è arreso e al 61’ è riuscito a ridurre le distanze. La sfida è rimasta così aperta fino al finale, quando Passanisi, a sette minuti dal 90’, ha trovato il gol del definitivo 3-1. Una rete che ha chiuso i conti e consegnato alla squadra di Della Rocca un’altra affermazione in trasferta.

Under 18, la continuità passa anche dai risultati

Come riportato da “Più Stadio“, il successo contro il Verona rappresenta la seconda vittoria consecutiva per l’Under 18, che ha inoltre raggiunto quota sei risultati utili di fila. L’unico passo falso in questo percorso risale alla seconda giornata, quando il Bologna era stato sconfitto dalla Fiorentina. Da quel momento, la squadra ha saputo dare continuità alle proprie prestazioni, restando a contatto con le posizioni più alte della classifica.

Il primo posto dista ancora cinque punti: un margine che mantiene aperta la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla vetta. La strada è ancora da percorrere, ma la serie positiva conferma il momento favorevole della formazione guidata da Della Rocca.

Under 16 e U15, risultati opposti contro il Genoa

Domenica sono scese in campo anche le altre formazioni giovanili rossoblù. L’Under 16 di Migliorini ha conquistato una vittoria casalinga per 2-1 contro il Genoa, mentre l’Under 15 di Binotto ha dovuto fare i conti con una sconfitta, perdendo 2-3 contro la stessa avversaria.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook