Più che il migliore, la tenue luce della domenica: Jonathan Rowe

Dopo una sconfitta, soprattutto giunta in questi termini, individuare un giocatore che spicca sopra gli altri non è semplice. In Bologna-Verona, lato Rossoblù, in realtà lo è stato. Per noi, ma anche per voi: sotto i nostri post sui canali social, l’unico nome che spiccava era quello dell’autore del gol, e cioè Jonathan Rowe. Oggi, non tanto “l’uomo della domenica”, ma quanto la tenue luce che ha provato ogni tanto ad accendersi per non sprofondare, non riuscendoci del tutto.

Bologna-Verona, è sempre Jonathan Rowe

“Sempre” non è un avverbio appoggiato lì, nel sottotitolo. Rappresenta una realtà che i tifosi del Bologna invocavano da inizio stagione: Jonathan Rowe si merita di essere il titolare sulla corsia sinistra Rossoblù, ed è il migliore dell’ultimo periodo. Anche in Bologna-Verona, in una partita dove di “migliori” è davvero difficile trovarne, ha dimostrato di avere dei colpi che possono districare partite come quella di ieri, anche se non ci è riuscito del tutto, in realtà.

Il gol è stato solo uno degli ultimi acuti, e nemmeno il migliore stilisticamente parlando – anche se, ovviamente, per dove è finito il tiro lo è. Già in un primo tempo abbastanza soporifero ci aveva provato in due occasioni ad accendere la luce, continuando poi anche dopo la rete del vantaggio, soprattutto perché quest’ultimo non è durato tanto. Nella confusione ha dimostrato più volte di poter tirare fuori il colpo giusto: sfortunatamente non gli è riuscito, ma non può passare sottotraccia il suo primo gol in Serie A.

Un elemento necessario

Poche righe sopra scrivevamo che, attualmente, Jonathan Rowe si merita di essere il titolare. Ora, aggiungiamo anche un’altra affermazione: Jonathan Rowe per questo Bologna è fin troppo necessario. L’unico che sembra poter tirare fuori improvvisamente un colpo dal nulla come l’inglese è colui che, proprio dopo Rowe, ha cercato di far qualcosa in Bologna-Verona: Federico Bernardeschi. Un altro che, ad oggi, si merita di essere il titolare sulla fascia destra, con un Riccardo Orsolini lontanissimo parente di quel che fu. Proprio Rowe e Bernardeschi saranno, con tutta probabilità, gli alfieri dell’attacco contro la Roma in Europa League: proprio da loro, si spera, possano arrivare quei colpi dal nulla che spesso hanno tenuto a galla il Bologna nell’ultimo periodo.

