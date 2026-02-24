Bologna, Vitik-Lucumí funziona: secondo clean-sheet consecutivo

Il Bologna ha ritrovato solidità difensiva con la coppia Vitik-Lucumí. Dopo lo 0-1 in Norvegia, Italiano li ha riproposti anche contro l’Udinese, e i risultati sono evidenti: secondo clean-sheet consecutivo per i rossoblù, che adesso puntano con decisione agli ottavi di Europa League.

Bologna, Vitik-Lucumí ferma l’Udinese

Se gli attaccanti del Brann erano sconosciuti alla maggior parte della tifoseria del Bologna, la qualità di Zaniolo era nota a tutti. Compreso Italiano. Per dare continuità alla buona prestazione della gara d’andata dei playoff di Europa League serviva innanzitutto blindare la difesa. E l’allenatore rossoblù, complice la lombalgia alla schiena rimediata da Heggem, ripropone la coppia vincente di Bergen: Vitik-Lucumí. 15 duelli vinti, 14 chiusura difensive e 4 recuperi totalizzati complessivamente dai due centrali. Se il Bologna è potuto tornare conquistare i tre punti davanti ai propri tifosi, il merito è soprattutto loro.

Secondo clean-sheet consecutivo

Era dal 9 novembre che il Bologna non chiudeva una partita al Dall’Ara con la porta inviolata. L’ultimo precedente risaliva al 2-0 sul Napoli, firmato da Dallinga e Lucumí – decisivo in entrambe le fasi. Quella contro gli azzurri, inoltre, fu l’ultima volta che i rossoblù realizzarono due clean-sheet consecutivi: il primo era arrivato il 6 novembre, lo 0-0 interno contro il Brann in Phase League. In quel caso, la squadra di Italiano allungò la striscia a tre gare senza subire gol con lo 0-3 contro l’Udinese del 22 novembre.

La prossima gara sarà sempre contro il Brann, ma questa volta al Dall’Ara. Con una difesa ritrovata, Italiano insegue il terzo clean-sheet e, soprattutto, il passaggio del turno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook