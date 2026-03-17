Bologna, lontano da casa è un’altra squadra

Il Bologna si prepara a una sfida decisiva lontano dal Dall’Ara, un terreno che in questa stagione sembra quasi secondario rispetto alle prestazione esterne. I numeri parlano chiaro: fuori casa i rossoblù viaggiano a ritmi altissimi, mentre tra le mura amiche il rendimento è sorprendentemente inferiore. E allora viene spontaneo chiedersi: è proprio lontano da Bologna che questa squadra riesce a esprimere il meglio di sé?

Trasferta da big: numeri da vertice

Se si guarda esclusivamente alle gare esterne, il Bologna si posizione tra le migliori squadre del campionato. I 25 punti conquistati in 15 partite valgono il terzo posto in questa speciale classifica, alle spalle solo di Inter (33) e Milan (32). Un rendimento condiviso con Como e Napoli, con Juventus (24) e Roma (22) subito dietro.

Sette vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte completano un bilancio di alto livello, arricchito da 24 gol segnati – terzo miglior attacco esterno – e 18 subiti. Numeri che raccontano una squadra solida e concreta, capace di imporsi lontano da casa.

Un rendimento in trasferta che fa la differenza

Il contrasto con i risultati interni è netto. Al Dall’Ara il Bologna ha raccolto appena 17 punti in 14 partite, un bottino che lo colloca nella parte bassa della classifica. Un dato in controtendenza rispetto al passato recente, quando lo stadio di casa rappresentava un vero punto di forza.

Fuori, invece, la musica cambia completamente. Dopo le sconfitte iniziali contro Roma e Milan, la squadra ha perso solo altre due volte, contro Inter e Genoa, costruendo nel tempo una continuità importante. Le vittorie contro Parma e Udinese avevano acceso entusiasmo, mentre anche nei momenti più delicati la squadra ha saputo reagire, come dimostra il successo per 3-2 in casa del Verona , arrivato in un periodo particolarmente complicato.

Le ultime tre trasferte di campionato hanno confermato il trend: successi contro Torino (2-1), Pisa e Sassuolo (entrambi 1-0). Gare sulla carta accessibili ma tutt’altro che semplici, risolte grazie alle giocate decisive di Castro, Odgaard e Dallinga e a una ritrovata solidità nel 4-3-3. Tre vittorie esterne consecutive mai ottenute pima con Italiano.

Europa: continuità cercasi all’Olimpico

Anche in Europa League il percorso lontano da casa ha preso una piega positiva dopo un avvio complicato. La sconfitta iniziale a Birmimgham è stata seguita da una lunga serie di successi: FCBS, Celta Vigo, Maccabi Tel Aviv e Brann.

Quattro vittorie consecutive che hanno aperto le porte alla sfida contro la Roma. Ora serve la quinta per andare avanti. Il pareggio dell’andata lascia tutto in bilico: basterà un’altra prestazione solida per compiere l’impresa?

Certo, i giallorossi arrivano da due successi interni europei, ma in precedenza avevano mostrato qualche difficoltà anche in casa. Un dettaglio che può alimentare le speranze. Perché se c’è una certezza in questa stagione, è che il Bologna lontano dal Dall’Ara sa colpire. E all’Olimpico può provarci ancora.

Fonte: Stadio, Davide Centonze

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook