Bologna vs Torino: l’ultima sconfitta in casa 10 anni fa

Nel pomeriggio di riflessioni per quanto concerne la guida tecnica, nella già delicata situazione umorale e di classifica del Bologna, la partita di sabato prossimo assume un significato particolare. I rossoblù affronteranno il Torino nell’anticipo di sabato pomeriggio (ore 15.00) allo stadio Dall’Ara. L’amarcord fa ben sperare, visto che da 10 anni a questa parte il Bologna non perde in casa contro i granata.

Come andò lo scorso anno?

Uno scialbo 0-0 casalingo e un importante successo esterno. Questo il bottino del Bologna nella stagione precedente. A Torino, il vantaggio rossoblù fu firmato da Nikola Moro, raggiunto poi da un altro croato, Nikola Vlasic. A suggellare il successo del Bologna ci pensò un’invenzione di Santiago Castro, ben assistito da Bernardeschi. Andò ancora meglio nel 2024-2025: due vittorie per il Bologna e sei punti ottenuti contro i granata. In trasferta, le reti decisive furono di Dallinga e dell’ex della sfida Pobega. Al Dall’Ara, invece, andò in scena una delle partite più emozionanti degli ultimi anni: il Bologna passò grazie a Dan Ndoye, poi raggiunto da Vlasic e superato dalla prodezza tecnica di Elmas che gelò lo stadio. Sotto un diluvio memorabile, il Bologna prima pareggiò con la doppietta di Ndoye per poi superare definitivamente il Torino al minuto 90′ grazie alla fortuita deviazione nella propria rete di Biraghi.

Bologna – Torino: le statistiche

L’ultima sconfitta del Bologna contro il Torino risale alla serata del 6 marzo 2023: all’Olimpico Grande Torino, ai granata bastò la rete di Yann Karamoh per battere i rossoblù. Il 16 aprile 2016 invece, è la data dell’ultima vittoria granata allo stadio Dall’Ara: al 92′ Belotti sancì la vittoria del Torino. Si segnalano 161 partite tra le due squadre.

Torino in vantaggio sia negli scontri diretti che nelle reti realizzate: 59 vittorie per i granata contro le 54 del Bologna; 217 gol torinesi e 204 bolognesi. I bomber nella combinata appartenenti ai due club: prima posizione per Pulici (14 reti), poi Graziani con 12 gol e Bruno Maini (il primo rossoblù in classifica con 10); segue Rossetti a nove reti e in quinta posizione troviamo Angelo Schiavio (Bologna) con 8 gol realizzati contro il Torino.

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