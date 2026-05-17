Bologna Women, ultima sfida a Brescia: serve una vittoria per chiudere in alto

Il Bologna Women affronta l’ultima trasferta della stagione con l’obiettivo di conquistare tre punti fondamentali per alimentare le speranze del quarto posto. Contro il Brescia serviranno carattere, continuità e una prestazione convincente per chiudere il campionato con un segnale positivo.

Obiettivo quarto posto

Ultima giornata di campionato per il Bologna Women, impegnato oggi sul campo del Brescia in una sfida che può ancora valere il quarto posto finale. Le rossoblù arrivano all’appuntamento dopo una stagione fatta di alti e bassi, con la necessità di chiudere nel migliore dei modi.

La classifica vede infatti il Bologna Women inseguire la RES Donna Roma, distante due punti. Per raggiungerla servirà prima di tutto una vittoria in trasferta, sperando poi in un passo falso della squadra della capitale.

Il Brescia a caccia di riscatto

Il Brescia occupa attualmente il nono posto in classifica con 32 punti conquistati grazie a 9 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. Le lombarde, pur senza grandi obiettivi di classifica, vogliono salutare il campionato con una prestazione positiva davanti al proprio pubblico.

All’andata il Bologna si impose con un netto 3-1 casalingo, risultato che le ragazze di mister Di Donato proveranno a replicare anche lontano da casa.

Grande fiducia nelle giovani

Nonostante un’annata altalenante, in casa rossoblù cresce l’entusiasmo attorno alle giovani del vivaio. Tra queste spicca la classe 2007 Maddalena Ciampoli, recentemente aggregata alla prima squadra dopo le buone prestazioni con la Primavera.

La giovane attaccante ha raccontato l’emozione dell’esordio in Serie B contro il Cesena, sottolineando il supporto ricevuto dalle compagne più esperte durante gli allenamenti e nelle ultime settimane di lavoro con il gruppo.

Novanta minuti per chiudere bene

Il Bologna Women vuole archiviare la stagione con un segnale positivo, sia dal punto di vista del risultato sia sotto quello della crescita del gruppo. Una vittoria permetterebbe di alimentare le speranze di chiudere tra le prime quattro e di guardare con maggiore fiducia al futuro.

Calcio d’inizio alle ore 15 al Centro Sportivo “Rigamonti”, per l’ultimo atto della stagione rossoblù.

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