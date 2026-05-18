Bologna Women, successo a Brescia: 2-1 e quarto posto confermato

Il Bologna Women saluta la Serie B Femminile 2025-2026 con una vittoria importante e di carattere sul campo del Brescia. Le rossoblù si impongono per 2-1 nell’ultima giornata di campionato, chiudendo così la stagione al quarto posto e superando in classifica la RES Donna Roma. Un successo che vale anche un doppio traguardo simbolico per la squadra, protagonista di una crescita costante nel corso degli ultimi anni.

Bologna Women, avvio sprint contro il Brescia

La partita si apre subito nel migliore dei modi per il Bologna Women, che trova il vantaggio dopo appena tre minuti grazie a Cecilia Re, brava a colpire di testa e indirizzare subito il match. Il Brescia prova a reagire e costruisce una buona occasione con Cacciamali, ma la difesa rossoblù si salva con un intervento decisivo sulla linea che mantiene il risultato invariato.

La risposta del Brescia e il gol di Poli

Nella ripresa il Brescia aumenta la pressione e riesce a trovare il pareggio con Poli, riportando equilibrio alla gara. La reazione del Bologna Women, però, è immediata: dopo appena due minuti arriva il nuovo vantaggio firmato da Fusar Poli, che finalizza un’azione ben costruita su assist di Giai e riporta avanti le rossoblù.

Bologna Women, finale di stagione e spazio alle giovani

Nel finale di gara spazio anche alle giovani del vivaio, con l’ingresso di Giorgia Anderlini, simbolo del percorso di crescita interno al club. La partita si chiude così sul 2-1, risultato che permette al Bologna Women di archiviare la stagione nel migliore dei modi e di consolidare il proprio percorso in Serie B.

Numeri e traguardi stagionali

La vittoria contro il Brescia assume anche un valore statistico importante: si tratta infatti della centesima affermazione del Bologna Women nei campionati dalla stagione 2020-2021 e della cinquantesima ottenuta in trasferta. Un dato che testimonia la crescita del progetto rossoblù nel tempo.

Sul piano individuale spiccano il secondo gol stagionale di Cecilia Re e il sesto centro di Giulia Fusar Poli, oltre alle prime convocazioni per Valerie Lippers e Giorgia Anderlini.

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