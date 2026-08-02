Calciomercato Bologna Women – Nicole Arcangeli è rossoblù: talento e qualità per l’attacco

Il Bologna Women mette a segno un nuovo colpo in vista della prossima stagione, rinforzando il reparto offensivo con l’arrivo di Nicole Arcangeli. Il club rossoblù ha ufficializzato l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’attaccante classe 2003, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Nata a Rimini il 23 ottobre 2003, Arcangeli è un’attaccante di piede destro capace di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo grazie alla sua duttilità e alle sue qualità tecniche. Si tratta di un innesto che conferma la volontà della società di investire su giovani calciatrici di prospettiva, già abituate a confrontarsi con palcoscenici importanti.

Un percorso tra Juventus, Serie A e Svizzera

La carriera di Nicole Arcangeli inizia nel 2011 con il Riccione C.F., prima del passaggio alla Juventus nel 2019, dove entra nel settore giovanile bianconero. Con il club torinese conquista la Viareggio Women’s Cup, debutta in Serie A Femminile e, nella stagione 2021-2022, festeggia la vittoria di Scudetto e Supercoppa Italiana.

Dal gennaio 2023 prende il via una serie di esperienze in prestito che contribuiscono alla sua crescita: prima il Parma, poi il Como Women e successivamente il Pomigliano. Nella stagione 2024-2025 veste la maglia della Sampdoria, sempre di proprietà della Juventus, mentre nell’ultima annata affronta il campionato svizzero con il Grasshopper, esperienza che coincide con l’addio definitivo al club bianconero.

Nel suo percorso ha inoltre collezionato numerose presenze con le Nazionali giovanili italiane, indossando le maglie dell’Under 16, dell’Under 19 e dell’attuale Under 23, confermandosi tra i profili più interessanti del panorama azzurro.

Le prime parole in rossoblù

Le motivazioni hanno avuto un ruolo decisivo nella scelta della nuova attaccante del Bologna Women. «Ho accettato l’offerta del Bologna perché mi ha convinto fin da subito il progetto: è una grandissima società e ho tanta voglia di mettermi in gioco, dimostrando il mio valore sul campo», ha dichiarato Arcangeli.

La calciatrice si è poi descritta come un’esterna offensiva che ama muoversi su tutto il fronte d’attacco, facendo del dribbling, della velocità e del tiro i propri punti di forza. Un aspetto importante sarà anche il ritrovato rapporto con mister Leandri, già conosciuto durante il percorso nelle Nazionali giovanili. «Con lui sono cresciuta molto e sono felice di poter lavorare insieme ogni giorno anche al Bologna», ha concluso. Arcangeli vestirà la maglia numero 23, pronta a dare il proprio contributo alla nuova avventura rossoblù.

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