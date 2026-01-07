Tanti indizi fanno una prova? Forse il detto è sbagliato ma, ora come ora, abbiamo modo di ricostruire le ultime trattative in uscita da Casteldebole. La Lazio aveva offerto 12 milioni per Fabbian all’inizio del calciomercato, ma il Bologna ha chiesto qualcosa in più. Poi, all’improvviso, i biancocelesti hanno virato. Il cambio di direzione, rapido e deciso, ha portato ad un blitz su Kenneth Taylor, centrocampista dell’Ajax che non ha mai abbandonato il club d’origine. Ma cosa può aver giustificato una scelta così improvvisa, dal momento che nessun club fa mercato in maniera grossolana?

Calciomercato Bologna – La Premier chiama Fabbian

Quel “di più” richiesto dal Bologna e che la Lazio non poteva offrire, secondo il giornalista sportivo Nicolò Schira, potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Un club di Premier avrebbe infatti richiesto ai rossoblu di prelevare il trequartista veneto con un prestito. Il diritto di riscatto proposto dalla controparte sarebbe pari a sedici milioni, cifra che si avvicina parecchio alle richieste della società emiliana. In queste ore il dubbio resta solo uno e riguarda l’opzione del riscatto: i felsinei vorrebbero che quel “diritto” diventasse un “obbligo“, mentre le cifre sarebbero state gradite da Saputo e i suoi collaboratori, che ieri hanno ricevuto l’offerta.

Una poltrona per due

Dopo un corteggiamento durato diverse sessioni di mercato, la Lazio sembrava decisa ad affondare il colpo. L’offerta fatta all’entourage di Fabbian sembrava segnalare una trattativa giunta ormai al capolinea ma, di fronte alle richieste della dirigenza rossoblu, Lotito avrebbe fatto un passo indietro. Taylor rappresenta un’alternativa esperta e leggermente più economica, certamente più avvezza a giocare da mezzala rispetto all’azzurrino. Ma è abbastanza evidente che l’olandese rappresenta un ripiego, dunque potrebbe restare una serie di domande nelle menti dei tifosi. Giovanni partirà verso l’Inghilterra o resterà? E, se dovesse restare, nelle prossime sessioni di mercato la società della capitale ci riproverebbe? Chi vivrà, vedrà.

