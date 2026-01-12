Calciomercato Bologna – Il Bournemouth in vantaggio su Toth, la Lazio può tornare su Fabbian

Nuove notizie in arrivo per quanto riguarda il possibile addio di Giovanni Fabbian al Bologna in questa sessione di calciomercato invernale. Il centrocampista rossoblù, seguito da Fiorentina, Lazio e Bournemouth potrebbe ora essere molto vicino al club biancoceleste a causa di un incrocio di interessi tra il club italiano e quello inglese.

Calciomercato Bologna: la Lazio si era allontanata dalla pista Fabbian, ma ora le cose potrebbero cambiare

La Lazio è stata la primissima tra le tre pretendenti ad essersi interessata al centrocampista rossoblù. Anzi, il club biancoceleste aveva già fatto nei primi giorni di calciomercato, una prima offerta al Bologna. Offerta che i felsinei hanno tuttavia rifiutato in quanto considerata troppo bassa.

I biancocelesti hanno così seguito altre tracce e, per sostituire Guendouzi, hanno virato sull’acquisto del classe 2002 Kenneth Taylor, già titolare contro il Verona.

Nel frattempo, su Fabbian hanno chiesto informazioni anche Fiorentina e Bournemouth. In particolare, la Viola, consapevole dell’interesse del club rossoblù per Jacopo Fazzini, avrebbe fatto un’offerta al Bologna inserendo il loro giocatore come contropartita.

Il club inglese invece, apprezza Fabbian per le sue capacità d’inserimento e per la sua fisicità che ben si adatta alla Premier. Inoltre, il direttore sportivo delle Cherries, Tiago Pinto, è stato per diverse stagioni alla guida dell’area tecnica della Roma e conosce molto bene le qualità del centrocampista veneto.

Un incrocio di interessi tra Lazio e Bournemouth potrebbe far riavvicinare Fabbian al club di Sarri

Ma nelle ultime ore ci sono stati degli aggiornamenti che riguardano sia Lazio che Bournemouth. Il club capitolino infatti, desideroso di aggiungere in rosa un altro centrocampista, era vicinissimo ad Alex Toth, classe 2005 del Ferencvaros. Ma il club biancoceleste, ad un passo dal portare a Roma il giocatore ungherese, è stato superato improvvisamente proprio dal Bournemouth.

Se le Cherries dovessero chiudere su Toth potrebbero dunque abbandonare definitivamente la pista Fabbian, mentre il club biancoceleste potrebbe invece riprendere la caccia del numero 80 rossoblù.

Fonte: Gianluca di Marzio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook