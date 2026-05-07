Calciomercato Bologna – Dal Verona al Bologna? Bowie entra nella lista degli attaccanti

Tante partite guardate. Sinonimo di tanti giocatori osservati. Si, perché “guardare” e “osservare” è differente. Tante ne hanno guardate Giovanni Sartori e Marco Di Vaio, anche tramite la loro squadra di collaboratori. Per quello che sarà un calciomercato, apparentemente, di tanti movimenti in casa Bologna. Anche in attacco ci saranno novità? Così sembra, soprattutto dietro a Santiago Castro. L’ultimo nome sul taccuino della dirigenza Rossoblù viene proprio dal nostro campionato, più precisamente dal Verona, con cui ha segnato nell’ultima sfida al Dall’Ara: Kieron Bowie.

Calciomercato Bologna: Kieron Bowie entra nella lista

L’Hellas Verona è pronto a salutare la Serie A, ma tanti dei suoi attuali calciatori forse no. Più squadre sono attente ai movimenti in casa scaligera, e uno di questi è il Bologna. Perché, al di là del risultato sportivo, c’è più di un talento all’ombra dell’Arena, e i dirigenti Rossoblù lo hanno visto con i propri occhi più volte nel corso della stagione. Uno di questi, secondo Matteo Dalla Vite de La Gazzetta dello Sport, spendibile per il prossimo calciomercato del Bologna è Kieron Bowie.

Attaccante scozzese classe 2002, Bowie è sbarcato a Verona e in Serie A solo lo scorso gennaio, ma tanto è bastato per accendere i riflettori su di lui. Finora il suo ruolino di marcia segna 3 gol e un assist in 11 partite. Uno di quei gol, oltretutto, decisivo per l’1-2 del Verona proprio contro il Bologna a marzo. Tanto lavoro per la squadra ma anche una presenza considerevole in area di rigore: un po’ come qualcuno di ben noto sotto le Due Torri e che attualmente veste la maglia numero 9, Santiago Castro. Uno di quegli attaccanti che piace a Vincenzo Italiano: dettaglio non da poco.

Il valzer dell’attacco

Già, perché soprattutto in una stagione da doppia competizione, come si prospetta la prossima per il Bologna, probabilmente ci sarà qualcuno che saluterà Casteldebole, e a oggi gli indizi per una partenza nel prossimo calciomercato del Bologna è Thijs Dallinga. L’olandese è stato un po’ il tema delle ultime due annate, soprattutto dopo il suo arrivo per 15 milioni di euro dal Tolosa. Molti problemi fisici e un rendimento al di sotto delle aspettative, anche se questa stagione, anche in termini di gol (qualcuno anche pesante) è andata sicuramente meglio. E quindi il Bologna pensa a un restyling del suo parco attaccanti. Sono non pochi i nomi segnati dagli osservatori Rossoblù: uno su tutti quello di Carlos Espì, classe 2005 del Levante. Ma da qualche giorno anche il nome di Kieron Bowie è stato cerchiato in rosso, e non può essere un caso.

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