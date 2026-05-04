Calciomercato sul campo e dietro la scrivania, più le parole di Fenucci: Bologna, le notizie del 4 maggio

È un giorno dopo Bologna-Cagliari sicuramente più animato di ciò che si è visto in campo. Dal calciomercato, che coinvolge anche il nome di Giovanni Sartori, fino alle parole pre-partita di Claudio Fenucci in vista del futuro del Bologna: vediamo quali sono state le principali notizie di oggi, lunedì 4 maggio 2026.

Le parole di Fenucci sul futuro

Nel pre-partita di Bologna-Cagliari ha parlato l’AD dei Rossoblù, Claudio Fenucci, analizzando il percorso sin qui della squadra e facendo il punto anche su quello che sarà il futuro del Bologna, tra risorse finanziare da rispettare e obiettivi da voler raggiungere, magari insieme proprio a Vincenzo Italiano

Qui il link all’articolo completo alle parole di Fenucci

Il calciomercato coinvolge anche Sartori?

Bologna e Atalanta sembrano legate non solo dalla lotta al settimo posto, ma anche da un nome in comune, di nuovo: Giovanni Sartori. L’attuale dirigente del Bologna, notizia di oggi, sembrerebbe interessare ancora dalle parti di Bergamo, per quello che rappresenterebbe un clamoroso ritorno: proprio in serata, però, sembrerebbe essere arrivata la smentita proprio dagli alti ranghi dell’Atalanta.

Qui il link all’articolo completo sull’Atalanta e l’interesse per Sartori

Bologna, in arrivo il primo colpo?

Nella serata di oggi si è fatta sempre più insistente una voce arrivata direttamente dall’Azerbaijan e che riguarda il calciomercato del Bologna: i Rossoblù sembrano essere vicini a chiudere per Emmanuel Addai, esterno del Qarabag in scadenza di contratto e che in questa stagione si è messo in luce anche e soprattutto in Champions League.

Qui il link all’articolo sulla situazione attorno ad Addai

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