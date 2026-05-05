Calciomercato Bologna, occhi in casa Real Madrid: i tre obiettivi di Sartori

Sartori guarda in Spagna, più precisamente alla seconda squadra del Real Madrid. In prossimità dell’inizio del calciomercato, il Responsabile dell’Area Tecnica del Bologna avrebbe messo gli occhi su tre giovani talenti dei Blancos: il fantasista Cesar Palacios, il terzino David Jimenez e il difensore centrale Lamini Fati. Tre nomi che, come riportato da Marcello Giordano nell’edizione odierna del Resto del Carlino, piacciono alla dirigenza, ma prima di allungare la rosa bisognerà capire quale sarà la base da cui ripartire la prossima stagione.

Calciomercato Bologna: chi sono Palacios, Jimenez e Fati del Real Madrid

Per Cesar Palacios si tratta della prima stagione in cui è stato aggregato alla prima squadra del Real Madrid: 3 presenze in Liga, 1 in Champions League e 1 in Copa del Rey, oltre a 28 in Primera Federacion con il Real Madrid Castilla (la seconda squadra dei Blancos). Se con il Real non ha ancora timbrato il cartellino, in terza divisione ha messo a referto 13 reti e 4 assist agendo soprattutto come seconda punta.

Per quanto riguarda David Jimenez, anche lui ha fatto il suo debutto in Liga in questa stagione, in cui ha collezionato 2 presenze nella massima serie spagnola, altrettante in Copa del Rey e 26 in Primera Federacion, in cui ha totalizzato 1 gol e 6 passaggi vincenti. Ancora alla ricerca della prima chiamata da Arbeola è il terzo giocatore visionato dal Bologna in vista della prossima sessione di calciomercato: Lamini Fati, che conta 22 presenze con il Real Madrid Castilla in una linea a quattro.

Nodo rinnovi

Prima di pensare agli innesti, però, Sartori dovrà occuparsi delle questioni rinnovi. E non sono poche. Dalla situazione di Vincenzo Italiano,

le cui voci di addio si fanno giorno dopo giorno sempre più insistenti, a quelli di due beniamini dei tifosi come Freuler e Orsolini. Il contratto dello svizzero è in scadenza 30 giugno 2026, mentre l’esterno ascolano ha un anno in più. La tifoseria rossoblù, prima di pensare al futuro, vuole conoscere il destino di queste colonne che hanno contribuito maggiormente ai successi degli ultimi anni.

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