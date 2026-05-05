Calciomercato Bologna, non solo Volpato: ritorna nel mirino un altro profilo del Sassuolo

Tra Bologna e Sassuolo c’è un legame chiamato Calciomercato. Un canale che sembra essere sempre più concreto. E l’indiscrezione rilanciata da TuttoMercatoWeb va proprio in questa direzione: i rossoblù avrebbero messo nel mirino sia Cristian Volpato che Kristian Thorstvedt, entrambi di proprietà del club neroverde.

Volpato, un ritorno che non sorprende

Il nome di Volpato non è una novità. Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi – qui per recuperare l’articolo –, inserendolo tra i profili monitorati dal Bologna in caso di movimenti sugli esterni offensivi. Oggi l’interesse non è isolato, ma si inserisce in una relazione di mercato già attiva tra i due club. Il trequartista classe 2003 è perfettamente quella linea verde che il Bologna sta portando avanti: talento già pronto, ma con margini evidenti di crescita.

Calciomercato Bologna: il ritorno di Thorstvedt

Accanto a Volpato, si riaffianca al Bologna anche il nome di Thorstvedt. In realtà, più che una novità, si tratta di un ritorno. Il centrocampista norvegese era già stato vicino al Bologna in passato, quando l’operazione sfumò senza però interrompere i contatti tra le parti.

Oggi quel discorso potrebbe riaprirsi su basi diverse. Thorstvedt ha sviluppato caratteristiche che potrebbero risultare preziose in un centrocampo che, come già evidenziato, dovrà essere modellato anche in funzione delle scelte future e del confronto con Vincenzo Italiano.

Il canale Sassuolo

A rafforzare questa pista c’è un precedente recente: l’arrivo di Martin Erlic sotto le Due Torri. Un’operazione che ha confermato come tra Bologna e Sassuolo esista un dialogo fluido, che innesca trattative.

In questo senso, il collegamento con quanto emerso nei giorni scorsi è chiaro: il Bologna costruisce scenari alternativi con anticipo. Volpato era – ed è – parte di questo ragionamento. Oggi, semplicemente, il suo nome acquista ancora più peso all’interno di un asse di mercato che potrebbe diventare fondamentale in quest’estate di calciomercato.

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