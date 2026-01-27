Il centrocampo è il reparto su cui il Bologna continua a riflettere in questa fase di calciomercato invernale, come già emerso nel punto fatto in mattinata sulle strategie rossoblù: tra i profili monitorati torna a circolare il nome di Maurits Kjaergaard, seguito da tempo dalla dirigenza.

Bologna su Kjaergaard: un nome che torna dal calciomercato estivo

Nella giornata di oggi Nicolò Schira ha segnalato un nuovo interesse per il centrocampista del Salisburgo da parte di Bologna, Genoa e Fiorentina. Un nome che, tuttavia, non è una novità per l’area tecnica rossoblù: Kjaergaard era già stato valutato con attenzione durante il mercato estivo 2025 ed era diventato l’ultima ipotesi per la mediana prima dell’arrivo di Sulemana. La pista non si concretizzò allora, ma il fatto che torni d’attualità conferma tutto l’interesse verso il profilo del classe 2003. È rimasto sotto osservazione per mesi, probabilmente per le sue caratteristiche da centrocampista completo, con una stazza di 192 cm. Unisce struttura fisica e qualità tecnica, è questo a renderlo un’opzione coerente con l’idea di squadra di Vincenzo Italiano.

L’intreccio con Fazzini

Il ragionamento su Kjaergaard si affianca a quello legato a Jacopo Fazzini, altro nome che continua a circolare in casa Bologna. Alfredo Pedullà ha confermato che il club rossoblù mantiene vivi i contatti per il centrocampista italiano, già seguito in estate e tornato ora al centro delle valutazioni dopo la partenza di Sulemana. Due profili diversi ma, se vogliamo, anche complementari: Kjaergaard è un investimento internazionale di prospettiva, mentre Fazzini offrirebbe una soluzione più pronta e già adattata al campionato italiano. Entrambi sono quindi ideali per l’obiettivo e il tipo di profilo richiesto dalla dirigenza rossoblù, ma il punto adesso è individuare l’occasione giusta in termini sia di rendimento che economici, per crescere ancora.

