Calciomercato Bologna: conferme su Fazzini se parte Fabbian

La finestra invernale di calciomercato è simile al periodo dell’anno: sembra quietarsi fino a chiudere gli occhi per poi rinsavire ed esplodere con tante operazioni che riguardano diverse squadre e giocatori. Questo è il caso della Lazio: la squadra biancoceleste dopo la cessione di Castellanos, e quella probabile di Guendouzi al Fenerbahce (nonostante ieri sera fosse titolare), sta guidando le fila del mercato. Per sopperire alla partenza del forte centrocampista francese, mister Sarri ed il direttore sportivo Fabiani monitorano Giovanni Fabbian.

Calciomercato: la richiesta del Bologna per Fabbian

La Lazio non è l’unica squadra interessata al giovane trequartista italiano in forza al Bologna: i telefoni a Casteldebole squillano con i prefissi inglesi e fiorentini. In ogni caso, la Lazio che ha ricavato già una discreta somma per investire, dopo i noti problemi della sessione di mercato estiva, sembra in vantaggio su Fabbian (anche lui titolare nella partita di ieri sera): da Formello hanno offerto 12 milioni più bonus. C’è distanza però: il Bologna ne chiede 15 più bonus. Non solo questo rende la trattativa intrigante e intricata: la Lazio ha in mente altri nomi a centrocampo per perfezionare la rosa, che potrebbero sostituire l’interesse per Fabbian (Toth, Maldini). Qualora l’affare si concretizzasse il Bologna punterà tutte le sue fiches su Jacopo Fazzini, giovane e promettente calciatore, passato in estate dall’Empoli alla Fiorentina.

Fonte: Alfredo Pedullà

