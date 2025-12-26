Calciomercato Bologna, contro il Sassuolo c’è l’obiettivo Muharemovic

Il Natale in famiglia e i cenoni hanno fatto dimenticare in parte i dolori della finale di Supercoppa. I tifosi del Bologna però possono un po’ sognare col calciomercato alle porte. L’idea rossoblù sarebbe quella di portare a casa un difensore titolare. E i nomi sono tanti, alcuni dei quali già seguiti, altri più noti.

Ai più attenti osservatori del campionato italiano di Serie A non sarà passato con indifferenza il rendimento del difensore del Sassuolo, prossimo avversario del Bologna, Tarik Muharemovic che, con un po’ di fortuna, potrebbe anche diventare un obiettivo in vista del prossimo calciomercato.

Muharemovic, Sartori osserva…

Nato a Lubiana, ma bosniaco, Muharemovic è un centrale mancino di grande prospettiva. Al Sassuolo, dopo una prima stagione in Serie B con i neroverdi in cui ha conquistato la promozione, si sta affermando come un difensore di grande affidamento. Nonché un elemento abile anche nell’impostazione bassa della manovra.

Caratteristiche e talento che non sono passati inosservati anche al Bologna e ai suoi uomini mercato. Infatti, Giovanni Sartori ha già osservato con grande attenzione il centrale, anche da vicinissimo al Mapei Stadium. Domenica, però, avrà l’opportunità di vederlo proprio contro il Bologna, contro i giocatori che il responsabile dell’area tecnica felsinea conosce bene e quindi può valutare anche meglio.

Bologna, per il bosniaco serve fortuna

Il centrale classe 2003 però non è un obiettivo di calciomercato semplice per i felsinei. Infatti, per arrivare a Muharemovic il Bologna nella prossima sessione invernale di calciomercato dovrà avere un po’ di fortuna. Dovrà infatti sperare che Juventus e Inter non si facciano la guerra sul calciatore.

Infatti, Muharemovic piace sia a bianconeri che a nerazzurri. In particolare, la Juve vanta un 50% sulla futura rivendita (di fatto uno sconto della metà se dovesse acquistarlo lei stessa) e potrebbe buttarsi a capofitto sul calciatore per migliorare i rispettivi reparti arretrati. Insomma, la speranza è che snobbino il calciatore per avere quindi via libera.

