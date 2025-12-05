Reparto che nell’ultima settimana ha tenuto banco in casa Bologna è sicuramente la difesa. I motivi, ovviamente, sono molteplici, e vanno dalle fragilità riscontrate tra Salisburgo, Cremonese e Parma fino all’effettiva lunghezza del reparto, soprattutto alla voce “difensori centrali”. Se infatti possono essere etichettati come passeggeri gli errori delle ultime partite, è oggettivo che in quel reparto il Bologna al momento faccia fatica. Tra l’infortunio di Vitik e l’influenza di Casale, infatti, col Parma Italiano si è ritrovato con due soli centrali di ruolo. Una situazione non piacevole, soprattutto se si tiene conto che uno di questi due, Lucumì, è orami da mesi indeciso sul suo futuro. Per tutto l’insieme di questi motivi, quindi, il Bologna si sta mettendo all’opera per la prossima sessione di calciomercato, con Sartori che avrebbe messo gli occhi su Tarik Muharemovic.

Calciomercato Bologna: ecco il nuovo nome per la difesa

Neopromossa, ma con alle spalle diversi anni nelle ultime stagioni di Serie A, il Sassuolo si sta rivelando la migliore tra le neopromosse in questo campionato. Fin qui, tra le file dei neroverdi, uno dei più positivi è risultato essere senza dubbio Tarik Muharemovic, difensore centrale arrivato lo scorso anno dalla Juventus. Affidabilità difensiva, buone doti di impostazione e soprattutto, la giovanissima età (classe 2003) hanno attirato l’attenzione del responsabile dell’area tecnica Rossoblù Giovanni Sartori.

Il “Cobra”, infatti, è stato avvistato lo scorso venerdì al Sinigaglia, casa del Como, impegnato a visionare il talento neroverde durante Como-Sassuolo. Sartori, però, sembra non essere l’unico sulle tracce di Muharemovic, visto che anche Inter e Juventus starebbero seguendo il difensore valutato tra i 10 e 15 milioni di euro. Nella corsa, però, la Juventus potrebbe avere un vantaggio sulle altre, poiché detiene il 50% dei diritti sulla futura rivendita del giocatore, permettendole quindi di pagarlo praticamente la metà.

Chi è Tarik Muharemovic

Centrale mancino classe 2003, Muharemovic è un difensore centrale fisicamente roccioso (187 cm di altezza) e con già diversa esperienza nonostante la giovane età. Nazionale bosniaco, ma nato in Slovenia, il ragazzo si è formato calcisticamente in Austria tra Austria Klagenfurt e Wolfsberger. Proprio qui ha mosso i primi passi tra i professionisti nella Bundesliga Austriaca con prestazioni sopra la media, che lo hanno reso uno dei prospetti più ricercati del panorama europeo. A spuntarla su tutte, nel 2021, fu la Juventus, che lo portò in Italia a 18 anni. Dopo qualche mese di ambientamento con la Primavera, i bianconeri aggregano Muharemovic alla formazione Under 23. Qui il bosniaco cresce esponenzialmente e diventa in poco tempo perno centrale del progetto giovanile bianconero, tanto da guadagnarsi anche alcune convocazioni in prima squadra sotto la guida di Max Allegri.

Da due anni al Sassuolo, lo scorso anno ha vinto la Serie B giocando 28 partite, con a referto 2 assist ed un goal. Giocatore fondamentale nelle rotazioni di Grosso, Muharemovic rappresenta una certezza per la retroguardia neroverde, sia in fase difensiva ma soprattutto in fase di costruzione. Roccioso ed abile nei duelli aerei ed in marcatura, il ragazzo pecca un po’ sulla velocità, ma con la palla tra i piedi non ha problemi, non disdegna mai il fraseggio con i compagni e difficilmente butta via il pallone, alle volte alzandosi anche sulla linea dei centrocampisti per giocare.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook