Calciomercato Bologna – Thijs è qui per restare

Negli ultimi giorni, forse addirittura nelle ultime settimane, i dubbi sull’attacco rossoblu non sono stati pochi. Per gli amanti dei fatti, basti dire che Orsolini ha totalizzato più reti rispetto a tutti e tre gli attaccanti di ruolo messi assieme. Così, alla vigilia di questo calciomercato invernale, il Bologna deve fare qualcosa e, apparentemente, in caso di offerte il primo a partire sarebbe Dallinga. Ma, ovviamente, Thijs non ci sta. Vuole giocare ancora in una città che gli sta dando tanto per farsi apprezzare anche da quei tifosi che, ancora, non lo hanno capito fino in fondo. E, come ha detto alla Gazzetta dello Sport, in un ruggito orgoglioso, lui resta qui.

La crescita costante

Per quanto all’inizio della sua avventura emiliana abbia riscontrato qualche difficoltà, quest’anno Thijs sta crescendo in maniera costante. Meno slegato dalla squadra e più preciso sotto porta, l’attaccante di Groningen, pur aspettandosi qualcosa in più da sé stesso, non è disposto a mollare. D’altronde, cosa dovremmo aspettarci da un ragazzo la cui esultanza è un monito ad affrontare le difficoltà a testa alta? L’attitudine c’è, le qualità si vedono: manca ancora qualcosa in zona gol, ma a questo fondamentale ci sta pensando Immobile. «A ogni allenamento si ferma e ci da consigli: non so se nelle altre squadre accada, è una cosa carina».

Dallinga non teme il calciomercato e sogna con Bologna

Per quanto riguarda il mercato, Thijs ha risposto con decisione. «Non ho mai pensato di cambiare aria, so che ci saranno molti rumors ma qui sto bene e ho una bella squadra con cui realizzare altri sogni». Insomma, per ora, come riportavamo, pur essendo il primo sulla lista degli eventuali partenti, Thijs non ci pensa. Proprio come insegna la sua esultanza, il 24 osserva tutto a testa alta e in maniera positiva, sempre legato ai colori del Bologna. E questo atteggiamento vale più di mille parole.

