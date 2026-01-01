Fanta BFC – Le “chiamate” del 2026: i rossoblù chiamati al riscatto

Con il calciomercato alle porte, è tempo di decisioni in casa Bologna. Ma non solo. Con un’asta di riparazione sempre più vicina, anche i Fantallenatori saranno chiamati a breve a decidere i cambiamenti da apportare alla propria rosa. Dopo un girone d’andata – quasi concluso – in cui non sono mancate sorprese, alcuni giocatori del Bologna sono chiamati a ritrovare continuità e bonus per non perdere il posto nelle varie rose al Fantacalcio. Di seguito, vediamo dunque quali sono le “chiamate” che dovranno riscattarsi in questo 2026.

Fantacalcio, i giocatori del Bologna “chiamati” al riscatto

Benjamin Domínguez (ATT): Dopo aver visto Italiano escludere Domínguez dalla lista UEFA, i suoi fantallenatori hanno sperato in una maggiore continuità in Serie A. Tuttavia, le 7 partite in cui è andato a voto – condite soltanto con 1 assist – dimostrano il contrario. L a Fantamedia di 5.86 fotografa bene un impatto ancora intermittente, ma nelle ultime uscite l’argentino ha aumentato dribbling riusciti e pericolosità nelle transizioni. Se trova ritmo e fiducia, il girone di ritorno può finalmente restituire al Bologna l’arma di strappo che finora è rimasta solo intravista.

Federico Bernardeschi (CEN): Bernardeschi ha faticato a trovare collocazione e continuità, ma ogni volta che entra in ritmo porta qualità tecnica, esperienza e soluzioni da fermo che al Bologna servono come l’aria. Se riesce a stabilizzarsi fisicamente e tatticamente – intanto deve recuperare a pieno dall’infortunio alla spalla -, il girone di ritorno può trasformarlo in un valore aggiunto nelle partite più bloccate, regalando gioie ai suoi Fantallenatori.

Le possibili sorprese rossoblù

Giovanni Fabbian (CEN): Fabbian ha una Fantamedia di 6,22 condizionata dal minutaggio ridotto e dall’assenza di bonus. Ma la sua specialità – gli inserimenti – resta intatta: 0.24 xG p90 nonostante pochi minuti. Se nel ritorno ritrova spazio, può tornare a incidere come nella scorsa stagione.

Juan Miranda (DIF): Miranda ha alternato buone prestazioni a momenti di difficoltà, ma resta un terzino con gamba, tecnica e capacità di accompagnare l’azione. Con più continuità e una maggiore intesa sulla catena sinistra – 1 gol e 0 assist in 13 partite a voto -, può tornare il giocatore affidabile e propositivo visto nelle sue migliori stagioni in Liga.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook