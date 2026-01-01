Le pagelle delle emozioni 2025

Il 2025 del Bologna è stato un anno ricco di momenti indimenticabili, che vanno oltre risultati e classifiche. Tra la vittoria della Coppa Italia, la finale di Supercoppa e gol decisivi, i tifosi hanno vissuto emozioni intense e condivise. Queste sono le “pagelle delle emozioni”, dove a essere valutato è l’impatto dei momenti più significativi della stagione sul cuore rossoblù.

Gioia – 10

Potevamo mai dare un voto diverso? Assolutamente no. Il 2025 ha portato ai tifosi bolognesi e al Bologna un trofeo dopo ben 51 anni. La gioia più grande è arrivata proprio il 14 maggio, quando il Bologna ha vinto la Coppa Italia battendo il Milan per 1-0 grazie a un gol di Ndoye nella ripresa. È stata la prima vittoria in Coppa Italia dal 1974, un traguardo storico per il club che ha scatenato festeggiamenti in tutta la città.

Nel 2025, però, c’è stata anche una prima volta: la finale di Supercoppa. Persa poi contro il Napoli, ma che ha comunque portato una gioia inquantificabile nei tifosi che hanno visto la loro squadra tagliare un altro grande traguardo.

Orgoglio – 9

Il senso di orgoglio è cresciuto guardando la squadra affrontare partite complicate con determinazione e personalità, come quel Bologna-Inter vinta al 94′ grazie ad una rovesciata di Orsolini, che molto probabilmente ha fatto sfumare il sogno scudetto dei nerazzurri.

Un forte sentimento di orgoglio si è respirato anche durante la semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli: dopo il 3-0 dell’andata, il Bologna ha vinto anche il ritorno per 2-1, confermando un rientro in finale dopo 51 anni.

Speranza – 8

La speranza è stata una dei fili conduttori della stagione. Dopo anni difficili, caratterizzati da retrocessioni e periodi di incertezza, i tifosi hanno continuato a credere nella squadra, sostenendola in ogni situazione. Ogni punto conquistato, ogni partita giocata con intensità ha alimentato la convinzione che il Bologna potesse tornare protagonista. La speranza ha avuto un ruolo centrale non solo nelle vittorie più importanti, ma anche nei momenti in cui la squadra ha faticato, dimostrando che il supporto dei tifosi non dipende solo dai risultati, ma dall’amore per la maglia e per la città.

Delusione – 5

Forse siamo stati anche troppo alti. Ogni stagione, però, ha i suoi momenti amari. Nel 2025, il Bologna ha vissuto alcune prestazioni sotto le aspettative, come la partita contro la Cremonese persa inaspettatamente 1-3, o quella con la Juventus persa 0-1 nonostante la maggior parte desse i rossoblù come favoriti, oppure il pareggio per 1-1 con il Sassuolo. Nulla di troppo preoccupante, ma solo dei risultati che evidenziano la stanchezza della squadra, che però dovrà essere brava a riprendersi perché dopo la partita con l’Inter inizierà a giocare ogni tre giorni.

Tristezza – 6,5

A pesare non sono i risultati delle partite, ma l’elevato numero di infortuni soprattutto nell’ultimo periodo. Skorupksi, Freuler, Cambiaghi, Casale, Vitik, Bernardeschi, Immobile… tanti giocatori, molti chiave, che hanno tolto continuità e costretto Italiano a rivedere scelte tattiche.

Il 2025 del Bologna non si misura solo con numeri e classifiche, ma soprattutto con le emozioni vissute dai tifosi. Questi punti di riferimento raccontano una stagione intensa e piena di significato, che ha unito la città e la squadra in una storia da ricordare. Che il 2026 possa portare nuovi capitoli da vivere con la stessa passione rossoblù.

