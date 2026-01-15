Più ombre che luci, tanta concorrenza e pochi minuti. Benja Dominguez, in questa stagione, ha faticato tanto. D’altronde, nella sua posizione gli investimenti sono stati tanti. E, forse, l’argentino viene dimenticato un po’ troppo facilmente. Sì, sarà un giocatore che necessita di tanta fiducia per brillare, forse da jolly fatica per una questione di confidenza col match. Però, vedendolo in campo nelle sue ultime due uscite, una domanda sorge spontanea. Tutta questa energia, in un momento di difficoltà, non andrebbe sfruttata maggiormente? Perché il bagaglio tecnico non è banale, il coraggio non manca e, quando ha le sue opportunità per un periodo determinato, va sempre in crescendo. Insomma, vederlo partire dispiacerebbe e non poco.

Calciomercato Bologna – Giù le mani da Dominguez

Indipendentemente dal risultato finale di oggi, Benja è tornato a fornire un assist e ha dato energia nel momento più difficile del match. Dopo la rete di Orban, El Nene si è preso un paio di falli importanti per riattivare i compagni, ripulendo palloni complessi e lottando con astuzia anche sulle traiettorie più alte e, per lui, complesse. Non a caso, è rimasto dentro tutta la partita e, contro la Viola, potremmo rivederlo nelle rotazioni.

Anche lo scorso anno è partito a rilento, per poi riprendersi quando Italiano gli ha dato più occasioni: ora non bisogna commettere l’errore di lasciarlo lontano dalle idee tecniche o disperdere il suo talento in giro per il mondo. Gli interessamenti sono arrivati da Firenze non prima di una settimana fa, ma Benja può sempre dire la sua. E lo saprà pure la dirigenza felsinea che, non a caso, ha lasciato spegnere le voci. Certi amori fanno giri infiniti poi ritornano e, come in una serie tv, stagione dopo stagione Benja si riprende Bologna. Sarà sempre la stessa storia, ma se il finale è lieto, perché non riviverla?

