Calciomercato Bologna e non solo

La settimana del Bologna era iniziata nel migliore dei modi con la firma sul contratto di Eivind Helland, giovanissimo difensore centrale proveniente dal Brann, per 7 milioni di euro. Oggi è invece arrivata la doccia gelata conseguente la sconfitta nel derby dell’Appennino contro la Fiorentina. A spegnere alcune voci di calciomercato, in particolar modo quelle riguardanti la possibile cessione di Fabbian, ci hanno pensato mister Italiano (blindandolo di fatto), e lo stesso trequartista italiano, autore del gol della bandiera per i felsinei.

Nella serata di ieri, Alfredo Pedullà, aveva rilanciato la notizia dell’incedibilità del calciatore, decisa dall’intero universo bolognese. Questione di campo, per le risposte spesso positive date nell’ultimo periodo, ma non solo: i direttori rossoblù non vorrebbero privarsene. Fabbian rappresenta un tipo di giocatore su cui si può lavorare: cederlo ora, seguendo il ragionamento dei piani dirigenziali, sarebbe un errore. A meno che Lazio e Fiorentina (due tra i club più interessati alle prestazioni del ragazzo) non alzino considerevolmente l’offerta. Con i viola i discorsi si potrebbero imbastire con l’idea scambio e conguaglio in favore dei rossoblù: sul tavolo, Fazzini e Sohm.

Calciomercato delle altre italiane

Come prosegue il mercato delle rivali, a poco più di due settimane dall’inizio della finestra invernale? La Roma è la più scatenata: nell’ultima settimana la squadra capitolina ha messo a segno due colpi, dopo essersi vista sfumare l’affare Raspadori: sono arrivati Robinio Vaz dal Marsiglia per 22 milioni di euro ed il ben più conosciuto Donyell Malen dall’Aston Villa (2 milioni di prestito e 25 per il riscatto). L’Atalanta ha acquistato Raspadori dall’Atletico Madrid per 22 milioni di euro: il ragazzo dell’hinterland bolognese conclude così la sua avventura nella capitale spagnola dopo pochi mesi dall’arrivo. La ‘Dea’ ha anche ceduto in prestito Brescianini, oggi subentrato nel match contro il Bologna, alla Fiorentina (1 milione di prestito e obbligo di riscatto in caso di salvezza a 10 milioni di euro). Il Milan aveva già piazzato il colpo Füllkrug (in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni) all’apertura del mercato.

La Lazio ha ceduto Castellanos (per 29 milioni al West Ham) e Guendouzi (per 28 milioni al Fenerbahce) e per ora li ha rimpiazzati con Kenneth Taylor, talentuoso centrocampista proveniente dall’Ajax per 16,85 milioni di euro, e con Petar Ratkov (dal Salisburgo per 13 milioni di euro). Mercato in entrata ancora fermo per Como, Inter, Napoli e Juventus.

