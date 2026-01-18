Fabbian post Bologna-Fiorentina (1-2): «Voci di mercato? Ho la testa solo al Bologna»

Pomeriggio difficile al Dall’Ara, la Fiorentina fa suo il Derby dell’Appennino e lascia il Bologna a digiuno. Un digiuno che tra le mura amiche in campionato dura da oltre due mesi. Le parole di Giovanni Fabbian, autore della rete che ha accorciato le distanze nel finale, in conferenza stampa:

Le parole di Fabbian

«Abbiamo sbagliato l’approccio ma prendiamo di buono la reazione finale. Peccato perché l’avevamo preparata bene».

Sul momento di crisi casalingo:

«Credo si tratti solo di un momento. Esistono periodi in cui le cose vanno bene e altri meno. Non dobbiamo essere solo negativi, abbassiamo la testa e lavoriamo. Non ci siamo dimenticati come si vince, sta a noi rimanere compatti e uscirne. C’è poco da dire e tanto da lavorare».

La Coppa Italia ora diventa un obiettivo?

«Gli obiettivi si vedono a fine stagione e vogliamo rimanere fino alla fine dentro a tutte le competizioni e lì tireremo le somme».

Sulle voci di mercato:

«Io sono un professionista, sono un giocatore del Bologna e adesso ho la testa solo qui e darà il massimo per questa maglia».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook