Calciomercato Bologna – Emergenza in difesa: Italiano aspetta rinforzi a gennaio (Stadio)

A settembre si esaltava la profondità della rosa del Bologna, ma le ultime partite raccontano un’altra storia. Infortuni e inserimenti graduali hanno rallentato la definizione delle gerarchie difensive di Vincenzo Italiano, che continua a ruotare uomini senza trovare una quadra definitiva.

L’ingresso di De Silvestri da centrale contro la Lazio ha evidenziato i limiti della retroguardia rossoblù, costringendo lo staff a ripensare i piani in vista della sessione invernale di mercato.

Calciomercato Bologna, i nomi per la difesa

Per Italiano l’ideale sarebbero due innesti: un centrale mancino già pronto e un giovane di prospettiva, da far crescere accanto ai veterani e inserire stabilmente nelle rotazioni a partire dalla prossima stagione. Ovviamente, queste indicazioni rimangono ancora nel mondo delle idee. Dopo la sfida del 28 dicembre contro il Sassuolo, ci sarà un summit tra il Governo del Bologna: Claudio Fenucci, Giovanni Sartori e Marco Di Vaio si riuniranno per stabilire la linea d’azione per il calciomercato di gennaio.

I nomi per cui fare richiesta sarebbero sempre i soliti: Otavio Ataide Da Silva, 23enne brasiliano ex Porto e attualmente al Paris, Fedde Leysen, 22enne belga dell’Union Saint-Gilloise, e Axel Disasi, 27enne francese del Chelsea. Il primo è il più complicato visto il trasferimento recente nella capitale francese, mentre l’ultimo sarebbe intenzionato a lasciare Londra già a gennaio. Il Responsabile dell’Area Tecnica e il Direttore Sportivo rossoblù non hanno mai smesso di guardare in quella direzione: tra meno di un mese capiremo se quei nomi torneranno davvero a bussare.

Fonte – Claudio Beneforti, Stadio

