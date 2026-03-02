Calciomercato Bologna, Estupiñan interessa: la situazione

Il Bologna guarda con attenzione al calciomercato estivo e segue diversi profili, di varia natura, tra i quali il giocatore del Milan Pervis Estupiñan. Terzino sinistro, ecuadoriano, classe 1998, il calciatore a fine stagione potrebbe finire sulla lista dei partenti in casa rossonera.

I rossoblù, durante la prossima estate, dovranno tenere attentamente sotto controllo il mercato che riguarda i terzini sinistri. Con Charalampos Lykogiannis in uscita per naturale scadenza del contratto e un Miranda che, arrivato a zero, potrebbe essere un buon affare in uscita, il club felsineo potrebbe dover rifare tutta la fascia mancina della difesa.

Estupiñan in uscita? Il Milan deve decidere

In casa Milan l’esterno sinistro titolare è oramai diventato Davide Bartesaghi. Prodotto del vivaio rossonero, Bartesaghi aveva cominciato la stagione da vice del titolare che era proprio Estupiñan, tuttavia le prestazioni del sudamericano da subito non hanno convinto Allegri.

Motivo per cui dopo poche settimane dall’avvio della stagione progressivamente il giocatore ex Brighton si è accomodato sempre più spesso in panchina. In estate, visto anche il pedigree del calciatore che ha un trascorso molto importante in Premier League e un posto quasi inamovibile in Nazionale, Estupiñan potrebbe anche lasciare il Milan ma nulla è ancora deciso. Quel che è certo è che non ha convinto Massimiliano Allegri.

Il Bologna osserva la situazione di Estupiñan

Secondo quanto riportato dall’esperto internazionale di calciomercato Sacha Tavolieri, il Bologna segue con attenzione la situazione di Estupiñan al Milan. Il giocatore è arrivato la passata estate in rossonero per 17 milioni più due di bonus e doveva essere il prescelto per la sostituzione di Theo Hernandez.

Per gli eventuali costi dell’operazione e per l’ingaggio del giocatore (oltre 2 milioni all’anno netti), per le eventuali condizioni di uscita del calciatore dal Milan e la distanza dal termine della stagione, la situazione è da monitorare.

Il Bologna ha registrato la possibilità che il calciatore parta, ma non si è ovviamente ancora fatto avanti concretamente. E non sarebbe l’unico club in Europa sul terzino, visto che il giocatore vanta estimatore anche fuori dall’Italia proprio per i suoi trascorsi in Premier League e in Liga.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook